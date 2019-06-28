2019-06-28T17:02:32+03:00
Общество

Ветерана из Воронежа наградили в честь 75-летия освобождения Севастополя

В четверг, 27 июня, заместитель губернатора Воронежской области Сергей Трухачев по поручению главы региона вручил Памятный знак-медаль «75 лет освобождения Севастополя» Николаю Зимовцу
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Автор: Мария САННИКОВА

Полковник в отставке Николай Кузьмич Зимовец участвовал в обороне и освобождении Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в составе 26 артиллерийской дивизии. Воронежец награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу».

Сергей Трухачев поблагодарил ветерана за большой личный вклад в Победу.

- Руководство страны, Воронежской области, города Севастополя помнит и высоко чтит Ваши заслуги. Этот памятный знак особенно подчеркивает Ваш неоценимый вклад в освобождение Севастополя и в общую победу над врагом. Огромное спасибо за боевые и трудовые подвиги, - отметил заместитель губернатора.

Также он зачитал поздравительный адрес Николаю Зимовцу от главы региона Александра Гусева.

- Вы принадлежите к поколению победителей и созидателей, которое прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну и заложило крепкие основы ее дальнейшего развития. Ваш личный жизненный путь – яркий пример мужества, патриотизма, высокой самоотдачи. Знаменательным и героическим этапом Вашей богатой судьбы стало участие в Великой Отечественной войне и освобождении города русской славы Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Примите мою безмерную благодарность за Ваши ратные подвиги и мирный труд. Сердечно желаю Вам здоровья, долголетия, бодрости духа и благополучия! Пусть Ваша жизнь будет наполнена добрыми событиями, светлыми воспоминаниями, душевным теплом и заботой близких, - говорилось в приветственном адресе.

Николай Зимовец поблагодарил за награду и рассказал об участии в Великой Отечественной войне.

- Севастополь для меня дорог, я получил там первую награду «За отвагу». Награду, которую дал сам командующий фронтом за выполнение его приказа, - сказал ветеран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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