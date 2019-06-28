В Воронеже усовершенствовали правила уборки города

В среду, в рамках 45 заседания воронежской городской Думы депутаты согласовали изменения в «Правила благоустройства городского округа». Документ, разработанный мэрией, определяет регламент и круг ответственных лиц за состояние зданий, их праздничное украшение, чистоту территорий, примыкающих к этим зданиям, состояние контейнерных площадок, вывоз мусора и прочее. В правилах прописывается даже внешний вид уличных светильников и требование не оставлять их включенными в светлое время суток. Например, указывается, что ответственность за чистоту территорий и ограждений, прилегающих к предприятиям, базам, несут их владельцы.

Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Гордумы Константин Ашифин выразил обеспокоенность, что изменения в правилах могут повлечь дополнительную финансовую нагрузку на предприятия малого бизнеса, которые и без того испытывают дискомфорт:

- Хотелось бы услышать от администрации города, что на плечи предприятий дополнительно не ляжет освещение, раздельный сбор мусора, уборка территорий, - обратился депутат.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заверил, что речь идет только о санитарном содержании территорий.