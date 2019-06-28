Воронежские депутаты согласовали бюджет города за прошлый год и приняли к исполнению за текущий

Доходы составили 22,7 млрд. рублей, расходы – 22,3 млрд., профицит – более 400 млн. рублей. Также удалось сократить на 532 млн. рублей муниципальный долг за счет привлечения банковских кредитов на более выгодных условиях (7,9 % годовых вместо 9 %).

По словам председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Гордумы Андрея Соболева, эффективное использование средств городского бюджета позволило направить дополнительные средства на социальную сферу:

- Что касается 2018 года, то следует отметить повышение финансовой ответственности в части расходования средств городского бюджета. Так, на 500 миллионов рублей были снижены фактические затраты на обслуживание внешнего долга городской казны, который соответственно был уменьшен в связи с досрочным погашением задолженности по бюджетным кредитам. Это позволило дополнительно профинансировать социальные обязательства городского округа, а также в полном объеме профинансировать строительство объектов социального назначения.

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Андрей Соболев напомнил, что в прошлом году в Воронеже велось строительство 6 школ на 7,1 тыс. мест и 6 детских садов на 2 тыс. мест:

- Кроме того, в полном объеме выполнен указ президента о соответствии заработной платы в социальных учреждениях средней зарплате по экономике. Так, в прошлом году она повысилась (в зависимости от сферы – культура, образование и прочее) от 6 до 12 процентов, и в среднем составила около 27 тысяч рублей.

А вот поправки в бюджет текущего года связаны, прежде всего, с увеличением его доходной части казны на 1 млрд. рублей за счет безвозмездных дополнительных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней на 600 млн. рублей и за счет собственных доходов – на 400 млн. Из них на ремонт и содержание уличной дорожной сети направят 500 млн. рублей, переселение граждан из аварийного жилищного фонда – более 114 млн., строительство школы на 1101 место на ул. Ф.Тютчева более 55 млн., на программу «Доступная среда» (создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов) – более 27 млн. и проч.