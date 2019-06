Выходные в Воронеже: Летний день в Костенках, Ночь в Дивногорье, старинные броши и десятки сортов кваса

СТАРИННЫЕ БРОШИ

28 июня воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

На открытии в 17.00 Виктория Власюк расскажет интересные истории о своих раритетах.

Выставку будет посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ КВАСА

29 июня в Воронежской области пройдет пятый фестиваль русского кваса. На самобытный праздник гостей ждут в Панино. Народный форум развернется на берегу пруда Новый.

С 10 утра на квасной ярмарке подворья сел Панинского района представят квас по народным рецептам - с листьями черной смородины, хлебный с хреном, из земляники, лимонный, морковный, молочный, фруктовый с ревенем, с мятой, на осиновой коре, с горчицей, с медом.

На ярмарке мастеров запланированы мастер-классы: умельцы научат делать куколки-обереги, плести пояса, лепить фигурки из теста.

С полудня начнется концертная программа с участием творческих коллективов Панинского, Аннинского и Новохоперского районов, Воронежской филармонии.

В программе праздника запланированы также традиционные конкурс косарей, рыболовов, исполнителей частушек, народные забавы, ходьба на ходулях, армрестлинг.

Символом фестиваля стал уроженец Панинской земли - знаменитый силач и борец Проня Мартыновский. По легенде, именно панинский квас помог ему обрести неимоверную силу.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ

29 июня в археологическом музее-заповеднике «Костенки» отпразднуют 140-летие открытия стоянки эпохи верхнего палеолита. 28 июня 1879 года профессор Петербургского университета Иван Поляков обнаружил на донском берегу поселение каменного века с кремневыми орудиями труда и наконечниками копий древних людей. С тех пор в Костенках нашли около 70 древних стоянок, относящихся к огромному временному периоду - от 45 до 18 тысяч лет назад.

В честь памятной даты в музее проведут традиционный июньский «Летний день в Костенках». Для праздника разработали насыщенную программу.

В 10.30 в зеленой зоне рядом с музеем стартуют мастер-классы. Музей «Бирюльки» из Рамони предложит поиграть в старинные настольные игры, а также поработать на средневековом токарном станке. Мастера хохольского музея «Мастера» и Дома ремесел продемонстрируют искусство ковроплетения, обучат приемам старинной вышивки и покажут, как можно сделать старинную обрядовую куклу.

В 12.30 в экспозиционном зале музея главный научный сотрудник музея-заповедника Ирина Котлярова прочитает лекцию «140 лет исследований в Костенках: открытия и интерпретации», посвященную длительному процессу исследований костенковских памятников и открытиям, сделанным на основе их изучения.

Также посетителей ждет концерт детского фольклорного коллектива «Беседушка» и ансамбля «Наши люди» из Санкт-Петербурга.

МУЗЕЙ В КИНО: «Леонардо»

29 июня в 15.00 в кинотеатре "Спартак" очередной фильм из художественного цикла. В основу картины легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в Национальной галерее в Лондоне. Впервые под одной крышей было собрано более 40 работ Леонардо. В их числе - лондонская и луврская версии «Мадонны в скалах», «Дама с горностаем» из Кракова, «Святой Иероним» из Ватикана, наброски из личной коллекции королевы Елизаветы II и только недавно обнаруженный «Спаситель мира». Национальная Галерея готовила открытие этой эскпозиции около 15 лет, заключая договоренности с крупнейшими мировыми музеями. Ажиотаж вокруг этой выставки был такой, что цена билетов у перекупщиков поднималась до 700 долларов. Но теперь, благодаря фильму Фила Грабски, на этой выставке можно побывать по цене билета в кино.

ДЖАЗ ОТ ШВЕЙЦАРЦЕВ

29 июня в Воронеже выступит фортепианное трио классического формата Florian Favre Trio. Швейцарцы сыграют в книжном клубе "Петровский" современный европейский джаз.

Пианист Флориан Фавр - восходящая звезда и один из самых заметных музыкантов своего поколения. Оригинальный и ясный взгляд на современную музыку позволяет музыканту создавать понятный, чувственный, изумительный джаз. Музыку, которая имеет свои сложности и особенности, но предназначена не только для интеллектуалов и не требует от слушателя обладания глубокими теоретическими знаниями.

В 2013-м этот коллектив выпустил свой первый альбом T’inquiète pas, ça va aller, в 2016-м на Traumton Records вышел второй, названный Ur. До этого времени в трио играл барабанщик Артур Гнатек, однако в последние годы его собственная карьера стремительно пошла вверх, поэтому в составе трио Фавра его заменил молодой музыкант из Парижа, по случайности - тезка своего предшественника, Артюр Алар. Он играет на третьем диске трио, выпущенном Traumton Records в 2017-м, On A Smiling Gust Of Wind.

Концерт пройдет 29 июня в 19.00.

НОЧЬ В ДИВНОГОРЬЕ

29 июня пройдеи «Ночь в Дивногорье». С 19.30 в музее-заповеднике будет работать детская площадка с аниматорами. А в 22.00 покажут спектакль «Деревня». Постановка Нового театра пытается ответить на вопрос: кто мы, вечно спешащие и уставшие от бесконечной суеты, прячущиеся в своем собственном мирке, дети большого города? Почему когда-то люди стремились объединиться, чтобы разделять и переживать трудности и радости вместе, а сегодня мы работаем, общаемся и живем «онлайн», не выходя из дома? Зрители вместе с главным героем переместятся в мир русских обрядов - поучаствуют в жатве, станут гостями на деревенской свадьбе, почувствуют единение и радость народных гуляний на Ивана Купалу. В спектакле соединены авторская музыка и хореография, акробатика, вокал.

Посетители музея-заповедника до 1.00 ночи смогут также посетить макет Маяцкой крепости, пещерный комплекс в Больших Дивах, украшенный сотнями свечей, кинозал под открытым небом.

С собой возьмите теплые вещи, складной стул или коврик, репелленты. Добраться до Дивногорья можно на электричке, которая следует в направлении Лиски-Острогожск - до станции «143 км». Для тех, кто приедет на личном автомобиле, предусмотрена бесплатная парковка.

ТЕАТР В КИНО «Комедия ошибок»

30 июня в 18.00 в кинотеатре "Спартак" лондонский театр "Глобус" покажет воронежцам "Комедию ошибок". Наверное, сложно найти более неправдоподобную по стечению обстоятельств комедию, чем эта, - и не только у Шекспира, но и вообще во всей мировой литературе... Антифол силой обстоятельств разлучен в младенчестве с братом-близнецом по имени Антифол. Мало того, что обоих близнецов зовут Антифол (ой, как удобно!), - у каждого из них есть верный слуга, каждого слугу зовут Дромио и они (конечно же) - тоже разлученные в детстве близнецы!.. Британские критики весьма благосклонно восприняли спектакль и даже назвали его «почти идеальным». Актеры в постановке чувствуют себя как рыба в воде и бесшабашно вовлекают в свой неистовый карнавал ошибок и отзывчивый глобусовский зал, и зрителей в кинотеатрах.

ДНИ КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В выходные 29 и 30 июня в Центральном парке пройдут Дни культуры районов Воронежской области. В субботу свои культурные достижения представит Россошанский район, а в воскресенье - Петропавловский.

Собственно, Дни культуры Воронежской области проходят примерно по одному сценарию. В 13.00 на площадке перед Зеленым театром разворачиваются выставочно-ярмарочные экспозиции, на которой умельцы представляют свои поделки. Для детворы работают интерактивные площадки с играми и забавами.

А в 14.00 в Зеленом театре начинаются концертные программы, в которых принимают участие лучшие творческие коллективы районов. В субботу смотрите «Уголок России - Россошанский край» - зрителей порадуют народный ансамбль русской песни «Россичи», народный хор медицинских работников, вокальный ансамбль «Сольвейг», ансамбль народной песни «Исконь», танцевальные группы «Раздолье» и «Каскад», ансамбль народных инструментов россошанской Детской школы искусств, цирковая студия «Сюрприз». А в воскресенье жителям Воронежа представят программу «Арбузный край приглашает гостей» - выступят народные ансамбли «Донские россыпи», «Придонье», «Вольница», «Раздолье», «Криниченька», вокальные группы «Родники», «Родные просторы», «Заряночка» и «Околица», танцевальные коллективы «Романтика», «Девчата» и «Задоринка».

Вход на праздники свободный.

МОЗАИКА ДРЕВНОСТИ

29 июня в археологическом музее-заповеднике «Костенки» окроется новая экспозиция: «Мозаика древности» посвящена отмечаемому в этом году 140-летию открытия первой стоянки эпохи каменного века в Воронежской области.

К настоящему моменту в донском селе и его окрестностях открыто около 70 стоянок каменного века, предметы из которых пополнили фонды ведущих музеев страны - Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии РАН. А на выставке посетители узнают, как 28 июня 1879 года на территории усадьбы Федора Мануйлова обнаружили одну из самых интересных костенковских стоянок, получившую первый порядковый номер. Будут представлены коллекции музея-заповедника «Костенки». Каменные и костяные предметы характеризуют три выразительные эпохи существования человека на этой территории - от 45 до 18 тысяч лет назад. Некоторые из выставляемых образцов, например, бивень мамонта с орнаментом, являются настоящими шедеврами, достойными занять место в экспозициях крупнейших музейных хранилищ мира.

Выставка будет работать до 5 ноября.

О БОЯХ ЗА ВОРОНЕЖ

В краеведческом музее работает выставка «Твой подвиг, Воронеж!». Экспозиция знакомит посетителей с военным периодом истории Воронежской области, показывает значение сражений, мужество и героизм защитников города. В 1942-1943 годах Воронежская земля стала ареной ожесточенных боев. Город 212 был оккупирован фашистами. Именно Воронеж остановил огромную группировку гитлеровцев на подступах к Волге, именно бои за Воронеж стали предтечей разгрома фашистов под Сталинградом.

- На выставке можно посмотреть предметы военного времени - фрагменты обмундирования, гильзы, каски, трофейный итальянский барабан, скульптуру Тибрской волчицы, эрзац-обувь. Также в экспозицию вошли фронтовые рисунки участников сражений, их воспоминания, записки с поля боя, подлинники и копии дневников бойцов с описанием боев за Воронеж, фронтовые письма-треугольники, - сообщили в музее.

Выставка «Твой подвиг, Воронеж!» будет работать до 22 июля.