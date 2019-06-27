Александр Гусев: «На набережной должна быть жизнь, но не жилье!»

В течение трех лет, к 350-летию со дня рождения Петра Первого, здесь планируется построить новый историко-культурный тематический парк «Петровский остров».

Председатель Окружного совета центрального объединения Союза архитекторов России Константин Кузнецов рассказал о концепции будущего парка, создание которого включено в федеральный план мероприятий по подготовке и празднованию 350-летия со дня рождения императора и утверждено председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 15 мая. Всероссийские торжества по случаю юбилея пройдут 9 июня 2022 года.

«ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ» ОРГАНИЧНО ВПИШЕТСЯ В ВОССОЗДАННУЮ ЭПОХУ

- Идея создания культурно-исторического места на Петровском острове со строительством действующего макета корабля «Гото Предестинация» появилась в правительстве области еще в 2008 году, - рассказал Константин Кузнецов. - Корабль уже существует. Это первый этап реализации программы развития территории. В 2010-м здесь состоялась морская коллегия, которая поддержала эту концепцию.

По словам Кузнецова, на острове предполагается воссоздать Петровскую эпоху с элементами Воронежской крепости. Будет несколько зон: центральная площадь для проведения массовых культурных мероприятий и реконструкций, здание Цейхгауза, где расположится музей Петра Первого, конференц-залы, причал с возможностью экскурсионных поездок по акватории водохранилища.

В северной части острова планируют воссоздать исторический Воронеж с различными типами построек, где каждое здание может функционировать в зависимости от потребностей. В восточной и южной частях разместят верфь, наглядно демонстрирующую процесс строительства кораблей в Петровскую эпоху. И там в специальном доке органично будет смотреться существующий корабль «Гото Предестинация».

Для связи с набережной планируют построить понтонный мост. Как он будет выглядеть, решат в процессе проектирования.

Территорию Петровского острова и еще двух островов водохранилища поставили на кадастровый учет. При участии администрации Воронежа рассматривается маршрут канатной дороги, которая свяжет Советскую и Адмиралтейскую площади, парк «Алые паруса» и торговый центр «Европа».

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МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА ГОРОЖАН, А ПОТОМ -ТУРИСТОВ

Представленная концепция вызвала ряд замечаний со стороны губернатора. Александр Гусев отметил, что это место должно быть рассчитано в первую очередь на горожан, а уж потом - на туристов. Глава региона также выразил сомнение в осуществимости столь амбициозных планов:

- В концепции слишком много масштабных строений. Это как минимум дорого, и кроме того, возникают сомнения в заявленных сроках исполнения. А реализовать проект надо к 2022 году. К тому же требуется его актуализация. Десять лет назад, когда разрабатывалась концепция, ее авторы не ограничивали себя в желаниях и фантазиях. Нам нужен более реалистичный вариант. Не просто красивые сооружения и здания. Здесь должна быть жизнь.

Губернатор добавил:

- Поначалу было странно, что Воронеж не включили в перечень территорий, где пройдет празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого. Мы это исправили - наш город внесли в план, и я лично вошел в состав комиссии, которая занимается подготовкой празднования.

«НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА НЕ ПОСКУПИМСЯ»

Пока не ясно, каким образом будет финансироваться реализация проекта. Правительство области в первую очередь рассчитывает на собственные средства, но от помощи не откажется.

- Если появятся какие-то возможности привлечения федеральных средств, мы их обязательно используем, - отметил Александр Гусев. - Планируется, что здесь будут задействованы и коммерческие структуры: организации питания, развлечения, выставочные помещения, туризм.

Глава региона поручил доработать концепцию в течение полутора месяцев. За это время авторы должны представить не просто красивую картинку, а реальные планы с расчетами затрат. Окончательный же проект мы сможем увидеть только весной будущего года. Губернатор также заверил, что при реализации задумки правительство не поскупится.

- Это знаковое место. Надо сделать все грамотно, продуманно и на десятилетия, - считает Александр Гусев. - Требуется предварительно провести серьезные исследования и подготовительную работу. Это точно не должна быть замурованная в плитку территория. Здесь должна быть жизнь, но не жилье. Вот чего на набережной точно не появится, так это жилых домов.

С этой целью сейчас в правительстве решают вопрос изменения функционального назначения участка набережной, чтобы на нем было запрещено строить высотное жилье. Параллельно идет поиск инвесторов, готовых поддержать проект.

Елена ФЕДЯШЕВА.