«Пища богатырей» с данковской земли

Сарацинское, турецкое зерно, «черный рис», «черная пшеница»…Как только не называют популярную гречку, родиной которой считается высокогорья Гималаев. «Гречкой» (от «страны-поставщика» Греции) крупу стали называть только на Руси, где с Х века «черная каша» стала любимым блюдом, ее считали пищей богатырей. О пользе гречки известно многое – нетребовательная, устойчивая к сорнякам культура, настоящий кладезь полезных элементов, с нее собирают уникальный по вкусу и свойствам мед.

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С недавнего времени производство ценного продукта, освоили в Данковском районе. Первую продукцию «на-гора» выдал ультрасовременный завод, открытый компанией «ЮНИКРУП» в нескольких километрах от старинного Данкова.

Насколько продукция отвечает требованиям качества? Какие перспективы развития производства? Ответы на эти и другие вопросы мы узнали из беседы с учредителем, директором по развитию предприятия Алексеем Непоклоновым. А заодно ознакомились с производством популярного продукта.

- Алексей Викторович, почему именно Липецкий регион выбран для открытия, развития бизнеса?

- Мы увидели тут нишу по производству круп, к тому же здесь удобная транспортная доступность, с возможностью подъезда ж/д транспорта. У нас партнерские отношения с группой «РусАгроАльянс», рядом с которым расположен наш завод, и это позволяет максимально сократить затраты на поставку сырья.

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- Что производит компания, в каких объемах?

- Начали с производства гречки, самой сложной линии с точки проектировки, затрат, безопасности (для производства нужен пар). Рынок переработки многовекторный, будем либо дальше развивать переработку в рамках одной культуры (это еще мука, хлопья), либо нарабатывать портфель культур, строить универсальную линию. Успешно провели пуско-наладочные работы, отработали сам процесс производства. Нарабатываем клиентскую базу, совершенствуем систему взаимодействия с клиентами, чтобы начинать производство не с пустого листа. Уже отладили саму схему, всю цепочку - от входа сырья до получения и реализации готовой продукции. В год мы способны перерабатывать 12 тыс тонн крупы, по сути, становимся самыми крупными производителями в регионе.

- У многих бывают страхи при открытии нового бизнеса - и «как дело пойдет», и бюрократические формальности…

- Глаза боятся, а руки делают, как известно. Наш продукт однозначно востребован, страхов по поводу реализации нет. Все опасения больше связаны с организационными внутренними процессами – настройка бизнес-процессов, развитие правильной корпоративной культуры и т.д. Конечно, открытие подобного предприятия – это методичный, долгий процесс согласований, все чиновники, кстати, сработали профессионально. Никаких проволочек не было, если и были какие неудобства, то это системные проблемы, мы к такому были готовы.

- Какой круг партнеров ООО «Юникруп», география поставок?

- Помимо «РосАгроАльянса», поставки которого покрывают около 1/3 наших мощностей, ищем и других поставщиков. Гречиха сама по себе экологически чистая культура, дающая хорошие урожаи при опылении ее пчелами. Мы взаимодействуем с пчеловодами, собираемся стимулировать развитие пчеловодства в регионе – это 1-е наше тактическое направление.

А во-вторых – это поддержка фермеров. Нам интересно, чтобы поставки сырья были в больших объемах и в ближнем периметре – забираем все, что нас устраивает.

Мы готовы поставлять нашу продукцию всем желающим по стране и потребителям в ближнем зарубежье. Собираемся пробовать реализацию в розницу, через сети, в том числе в простой упаковке.

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- Сейчас большие требования к экологии, здесь всё решено?

- Наша изначальная позиция – «делать все, как надо». Поэтому сделано согласно норм, правил и требований в т.ч. промышленной безопасности. Наше производство, фактически, безотходное, котел, к примеру, работает на гречневой лузге. У нас стратегия устойчивого развития с долгосрочными инвестициями в регион, и для создания фундамента организуем производство согласно всем нормам и критериям.

- Потребителю всегда важно качество продукции, как тут обстоят дела?

- Для нас это первостепенно. В нашей лаборатории, где работает 6 человек, жесткие «входные ворота», обязателен контроль и при выходе готовой продукции. Отбор проб начинается с выездом на места, мы знаем все «хитрости» поставщиков. В лаборатории проводятся различные тестирования сырья, включая запаривание для выявления скрытых дефектов. Мы уверены, что крупа, производимая на нашем заводе, абсолютно отвечает всем потребительским требованиям. Уже сложился круг клиентов, которые ждут нашу продукцию, они уверены в ее качестве.

- Какова ситуация с кадрами, какие требования к ним?

- Поиск подходящих кадров, когда все работоспособное население района уже «разобрано» по другим производствам, дело непростое. У нас постоянная селекция, достаточно высокие требования. Нам нужны сотрудники с должной степенью вовлеченности в производственный процесс, умеющие думать системно. Попутно обучаем, готовим свои кадры, надеемся, что с течением времени на предприятии образуется костяк высококвалифицированных сотрудников, уважающих себя, понимающих, зачем они здесь и получающих достойную зарплату по результатам труда. Она и сейчас выше средней по району, мы стимулируем лучших, главное, чтобы система поощрений была прозрачной и понятной для работников. Фактически, в сфере человеческих ресурсов бренд «Юникруп» означает определенный свод параметров для сотрудников– современные понятные условия труда, зарплата выше рыночной, хороший социальный пакет, возможность профессионального роста.

- Решение каких задач предстоит в ближайшей перспективе?

- Первое и главное закупить достаточное количество сырья. Это необходимо для бесперебойной работы. По мере внедрения бережливого производства будем проявлять больше гибкости в плане поставок. Хотели бы создать свой кодекс взаимодействия с клиентами и поставщиками – все должно быть понятно и прозрачно, что очень важно для эффективной работы.

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По самым высоким стандартам

Совершающие экскурсию по предприятию набираются впечатлений, начиная от благоустройства самой территории – кругом радующие глаз чистота, ухоженность. И как отметил руководитель предприятия Виктор Осипов, во многом это заслуга самих сотрудников.

Внутри бросается в глаза «экран соревнований», где наглядно видно, какая смена сработала лучше (и будет поощрена).

На предприятии, где трудится 40 человек, большинство производственных процессов автоматизировано, используется новейшее технологическое оборудование. Как отметил Виктор Осипов, если по ГОСТу выход продукции составляет 65%, то у них он равен 72%.

В заводской лаборатории, определяющей качество зерна и производимой крупы, заведующая Татьяна Денисенко пояснила, что у них проводится порядка 10 видов анализов, проб.

В ходе экскурсии увидели и знаменитую 5-ти этажную «этажерку», где проходят различные этапы очистки и обработки сырья, и выбойное отделение, где идет автоматизированная фасовка, и склад готовой продукции. Бросились в глаза цветовая маркировка, доступная визуализация и навигация. Как заметил Алексей Непоклонов, «успех предприятия зависит от планомерной, стабильной работы и понимания цели, к которой предприятие собирается прийти». И похоже, предприятие «обречено» на успешную деятельность. «Здесь все на уровне», - по ходу экскурсии такой вывод напросился сам по себе.

Тел: 89601413738; 8(4742)20-03-35.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.