Банк ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019

Документ подписали первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и генеральный директор MR Group Роман Тимохин.

Основной целью соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество сторон, включая развитие бизнеса MR Group и возможность предоставления финансирования на проекты жилой и коммерческой недвижимости группы общим объемом до 54 млрд руб.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сказал: «Сотрудничество с девелоперскими компаниями по реализации масштабных объектов недвижимости является одним из важных направлений бизнеса ВТБ. Мы уверены, что наш опыт в этом сегменте будет способствовать успешному и эффективному осуществлению проектов MR Group на российском рынке».

Роман Тимохин, генеральный директор компании MR Group, подчеркнул: «Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с банком ВТБ (ПАО), одним из лидеров финансового рынка, является важным этапом для развития компании MR Group. Мы не первый год являемся партнёром банка в рамках девелопмента таких проектов, как жилые комплексы «Пресня Сити», «Царская площадь» и клубный дом «Басманный, 5» в Москве; стратегическое соглашение станет логичным продолжением сотрудничества и новым уровнем доверия между банком и компанией».