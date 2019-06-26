В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения

Как отмечает спикер регионального парламента, сегодня добровольчество, в том числе с привлечением людей старшего поколения, стало не только динамичным общественным трендом, но и важным инструментом решения социально значимых задач.

Воронежский Центр стал 23-м по счету в сети региональных центров «серебряного» добровольчества, создающейся в рамках федеральной программы «Молоды душой», целью которой является формирование комплексной системы поддержки добровольчества среди граждан старшего возраста для раскрытия их потенциала, самореализации и улучшения качества жизни самих «серебряных» волонтеров и общества в целом.

Открытие Центра стало возможно благодаря победе заявки Воронежской области во всероссийском конкурсе по формированию региональных центров «серебряного» добровольчества, который проводится в рамках федеральной программы «Молоды душой». В текущем году заявка от нашего региона признана одной из десяти лучших среди 201 заявки из 66 субъектов РФ.

Одним из почетных гостей на церемонии открытия регионального «Центра «серебряного» волонтерства» стала председатель Комитета облдумы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Она отметила важность события, которое уже в ближайшее время поможет более эффективно решать вопросы помощи пожилым людям и развития программы «серебряного» волонтерства в регионе.

Затем Людмила Ипполитова зачитала поздравление председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в связи с открытием АНО «Центр «серебряного» волонтерства».

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– Волонтерское движение в Воронежской области, как и в стране в целом, приобретает массовый характер, привлекая все больше участников различного возраста и социального статуса. В 2013 году в нашем регионе одним из первых среди субъектов Российской Федерации был принят Закон Воронежской области «О добровольческой деятельности (волонтерстве)», – отмечено в приветствии.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что добровольчество стало не только динамичным общественным трендом, но и важным инструментом решения социально значимых задач.

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Воронежская область действительно является одним из самых активных и успешных регионов, где развивается движение добровольцев, ориентированных на работу с пожилыми людьми – с 2013 года в регионе накоплен колоссальный опыт в данном направлении. На текущий момент в Воронеже и муниципальных районах в различных мероприятиях на постоянной основе действуют более 300 геронтоволонтеров.

Как отметила в ходе своего выступления директор Воронежского «Центра «серебряного» волонтерства» Татьяна Смирнова, неоценимую помощь в поддержке ряда проектов, направленных на развитие добровольчества среди граждан старшего возраста, оказывают депутаты Воронежской областной Думы. Так, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Алексей Чернов, который также является главным врачом санатория им. Ф.Э.Дзержинского, оказал активную помощь в организации отдыха пожилых граждан в данном оздоровительном учреждении в рамках направления социального туризма (здесь по социальным путевкам уже побывало более 60 человек). Председатель думского Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва приняла деятельное участие в реализации социального проекта «Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов», который направлен на обучение данных категорий лиц оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях. Также при ее поддержке реализуется просветительский проект для пожилых граждан в сфере ЖКХ.

– Мы надеемся, что это сотрудничество продолжится, и будет развиваться дальше в различных направлениях. Мы объединимся в одну команду, будем приглашать в свои ряды новых волонтеров и воплощать в жизнь новые проекты, – сказала Татьяна Смирнова.

Главными задачами Центра станет создание и внедрение образовательной системы для «серебряных» волонтеров, вовлечение людей старшего поколения в добровольчество и мотивирование их на реализацию собственных инициатив, а также ряд других направлений деятельности.

Далее состоялось подписание договора между Ассоциацией волонтерских центров и воронежским «Центром «серебряного» волонтерства». В рамках данного соглашения Центр получил грант в 200 тысяч рублей для организации деятельности «серебряных» добровольцев.