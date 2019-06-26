Воронежский губернатор проверил готовность районов к уборочной кампании, проектному управлению и изменениям в системе пассажирских перевозок

Автор: Мария САННИКОВА

В мероприятии также приняли участие руководители профильных подразделений регионального правительства.

РАЙОНЫ ГОТОВЫ К НАЧАЛУ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

Первой темой стали итоги посевной кампании и предстоящая уборка сельскохозяйственных культур. Руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов сообщил, что, по предварительным данным, общая посевная площадь под урожай текущего года (яровые, озимые и многолетние травы) в регионе составила 2,7 млн га. Подсолнечником засеяно 425 тыс. га, и впервые в истории 137 тыс. га засеяно соей, которую планируется получить в объеме порядка 200 тыс. тонн. Посевы сахарной свеклы заняли 135 тыс. га, а заготовить ее планируется порядка 5,5 млн тонн. По словам Алексея Сапронова, суммарная суточная производительность восьми сахарных заводов позволит переработать весь выращенный урожай в оптимальные сроки.

Почти все районы области готовы приступить к уборочной кампании в первой либо второй декаде июля – по мере созревания культур. Для этого у аграриев имеется более 3,7 тыс. зерноуборочных комбайнов, топливом районы тоже обеспечены. Отдельно Алексей Сапронов обратил внимание глав администраций районов на необходимость принять все меры, чтобы не допустить ландшафтных пожаров, то есть возгорания стерни и сухой травы, что особенно опасно в жаркую засушливую погоду.

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Затем участники совещания обсудили промежуточные результаты проектной деятельности в муниципальных образованиях области. Первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий отметил, что проектная деятельность в муниципалитетах не ограничивается нацпроектами, работа по внедрению проектного управления ведется более трех лет. В общей сложности в муниципальных образованиях области инициировано и реализуется 356 проектов, из них 102 – в рамках реализации национальных проектов. В максимальном количестве региональных проектов на условиях софинансирования будут участвовать город Воронеж (восемь проектов) и Бобровский район (шесть проектов). Отдельно в докладе Игорь Кумицкий остановился на задачах, которые главам администраций районов предстоит решить в третьем квартале текущего года. Среди них – создание сводных планов реализации муниципальных составляющих нацпроектов для интеграции и синхронизации мероприятий с региональной составляющей, усиление работы по информированию населения о сути и целях нацпроектов, а также подготовка к внедрению региональной информационной системы проектной деятельности.

Александр Гусев призвал муниципальные власти обратить внимание на то, что в рамках проектного управления нужно решать наиболее масштабные и важные проблемы муниципального образования, а не «называть проектами все подряд». Кроме того, глава региона напомнил об изменении подхода к финансированию строительства и капитального ремонта объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

- Краткосрочные трехлетние планы практически сформированы и к началу бюджетного процесса 2020 года будут утверждены. 90% средств будет расходоваться в плановом порядке, в той очередности, - подчеркнул губернатор.

ДЛЯ РАЙОНОВ И ВОРОНЕЖА ЗАКУПЯТ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Еще одним вопросом повестки совещания стала система пассажирских перевозок в Воронежской области. Наибольшее число пассажиров перевозится в областном центре – более 173 млн человек в год, а самый большое количество маршрутов пригородных и городских перевозок – в муниципальных районах (более 560 маршрутов). Заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта области Олег Беляков сообщил, что подвижной состав, обслуживающий перевозки в районах области, в основном представлен автобусами типа «ПАЗ» (478 единиц) и автобусами большого класса (173 единицы). Средний возраст транспорта составляет 10 лет.

В этом году намечено закупить еще 43 автобуса типа «ПАЗ». Кроме того, планируется закупка 14 таких автобусов для нужд муниципального перевозчика областного центра МКП «Воронежпассажиртранс». Передача машин должна произойти до конца текущего года.

Кроме того, на совещании речь шла о выполнении мероприятий дорожной карты по переходу на контрактную систему пассажирских перевозок. Это должно состояться в следующем году. Губернатор обратил внимание на то, чтобы изменения не отразились негативно на жителях, а новая маршрутная сеть была понятна и удобна для пассажиров. Особенно это касается районов, прилегающих к областному центру.