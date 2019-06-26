График отключения горячей воды в Воронеже в июле 2019 года

Публикуем сводный график отключения горячей воды в июле. Напомним, что «Квадра», получившая большое хозяйство в наследство от «Воронежтеплосети», проводит дополнительные профилактические работы. Поэтому жителям некоторых домов придется провести еще несколько дней без горячей воды, помимо указанных в графике мэрии.

В городской администрации отмечают, что могут возникнуть и внештатные ситуации (аварии, срочный незапланированный ремонт и т.д.). Если у вас отключили горячую воду вне графика, обращайтесь за разъяснениями в свою управляющую компанию или в ТСЖ.

СПИСОК

Железнодорожный район:

С 1 по 4 июля: ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а; Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13,1 5, 17, 19, 22, 30, 32, 64, 68; Дубянского,1 9,12, 15, 16, 18, 22; Ковтуна,1,3, 5, 7, 9, 13.

Со 2 по 16 июля: ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; Ленинский проспект, 223, 227; ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8; Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68; Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; Суворова, 116, 116а

С 10 по 23 июля: Ленинский проспект, 221

С 15 по 28 июля: ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4; пер. Павловский, 56, 64а, 64б, 64в

С 16 по 29 июля: ул. Димитрова, 27, 79; Ленинский проспект, 123, 124а, 124б, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215; ул. Набережная, 1а; ул. Серафимовича, 14, 41а; ул. Минская, 1, 1а, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35; Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50; ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60; 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72; Комсомольская, 27а; Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а; Суворова, 65; Гаршина, 6, 10, 16, 21; Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 27а

С 24 июля по 6 августа: ул. Ф.Тютчева, 93/5, 95, 95а, 95е, 95и, 95л, 97, 99, 99а, 103; ул. Сельская, 2/1, 2/2, 2ф

Коминтерновский район:

С 1 по 14 июля: ул. Еремеева, 7, 9, 11, 13, 15

Со 2 по 15 июля: Бульвар Победы, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ,13, 15, 15а, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 45а, 46, 46б, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а; ул. Жукова, 7, 9; Владимира Невского, 1а, 1в, 3, 4, 7, 9, 9а, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 17, 19, 19а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 27, 30, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 38б, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б; 60-й Армии, 22а, 22б, 26, 29, 29а, 31; Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172; Хользунова, 98, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125; Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35в, 48а; Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141; Генерала Лизюкова, 61в, 66, 66а, 70, 70а, 72, 76, 76а, 78, 80, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105; Московский проспект, 109а, 110а, 110б, 110в, 110и, 110е, 110г, 110л, 110д, 112, 114, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141; ул. 45 Стр. Дивизии, 249/1, 249/2; 60 лет ВЛКСМ, 23, 25, 29; 60-й Армии, 28, 35, 37; Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31; Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Брянская, 68

С 16 по 29 июля: ул. 45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285; ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302; пер. Рамонский, 2; Аннинский, 1а; ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в; ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13

С 17 по 30 июля: Московский проспект, 15, ул. Брянская, 1.

Левобережный район:

С 25 июня по 8 июля: ул. Иркутская, 15а; Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;

Циолковского, 31, 129, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4; Баррикадная, 19, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41; Туполева, 13, 15а, 15б, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31б, 38; Айвазовского 2а.

1 июля: ул. Новосибирская, 17, 19; ул. Ростовская, 50/3; Набережная Авиастроителей, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44; ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8; Ленинский проспект, 11, 21, 25/1, 39

Со 2 по 15 июля: ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 66; Танеева, 6, 8, 9, 10, 12; Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28; Саврасова, 2; Ростовская, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23; Корейская, 6а, 6б; Лихачева, 21, 25; пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13; Ленинский проспект, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77; пер. Парашютистов, 4, 10; Гвардейский, 2, 4; ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б; Нижняя, 73; Ленинградская, 82в

С 16 по 29 июля: ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д; Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б; Корольковой, 10/2, 10/5, 20; Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24; Ленинградская, 26а, 68; Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74; Ленинский проспект, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а; Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б; Старых Большевиков, 90, 92а, 94, 96; Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150; Порт - Артурская, 19, 21; Брусилова, 3в.

Советский район:

Со 2 по 15 июля: ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в; Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л; Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 13; Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/у, 168/р; Пирогова, 72а

С 9 по 22 июля: ул. Дорожная, 44а, Берег реки Дон, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 44; Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28

С 29 июля по 2 августа: ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105; Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; проспект Патриотов, 1 ,2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23; Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72; Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79; Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 98, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а , 18, 22, 24; Дорожная, 1, 7а; Ворошилова, 38а, 48а, 50; Бульвар Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а; ул. Космонавтов, 22а

Центральный район:

С 25 июня по 8 июля: ул. Ломоносова, 114/2, 114/3, 118

Со 2 по 15 июля: ул. Ломоносова,114/г, 114/4, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 114/19, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/31, 114/32, 114/33, 114/35, 116/2

С 9 по 22 июля: ул. Морозова, 10, 12; Тимирязева, 10, 12, 12б; Ломоносова, 87; Докучаева, 9; 20-летия ВЛКСМ, 40; Манежная, 12, 14; Фабричный переулок, 12а

С 16 по 29 июля: ул. Карла Маркса, 112; Революции 1905 года, 5; Комиссаржевской, 23; Березовая роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 24, 24а

С 17 по 30 июля: проспект Революции, 9а

Ленинский район:

1 июля: ул. Никитинская, 49, 49а; Свободы, 22; Фридриха Энгельса, 74; 30-летия Октября, 56, 64; Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 9/1; Матросова, 127, 135; Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90; Кривошеина, 1

С 30 июля по 12 августа: улица Моисеева, 75.