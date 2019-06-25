В Семилуках установили памятник местной жительнице Прасковье Щёголевой

Монумент открыли в Семилуках 25 июня, в день рождения Прасковьи Щёголевой.

Скульптура, автором которой стал воронежский скульптор Владимир Петрихин, запечатлела Прасковью Щёголеву, выносящую из воронки раненого пилота, а также детей героини.

Историю про подвиг местной жительницы знает каждый житель района. Пятнадцатого сентября 1942 года радом с домом 35-летней Прасковьи Щёголевой в селе Семилуки упал сбитый самолет Ил-2. Женщина помогла раненому пилоту Михаилу Мальцеву выбраться из самолета и убежать. Искавшие пилота фашисты пытали Прасковью, ее мать, детей и племянника, но женщина не рассказала, куда ушел летчик. За это Прасковья Щёголева и члены ее семьи были убиты. Спастись удалось 12-летнему сыну, который потом и рассказал о поступке своей матери. Через несколько дней фашисты нашли спрятавшегося летчика Мальцева и отправили его в концлагерь. Он выжил, был освобожден в 1945 году. После войны работал лесником в Башкирии, несколько раз приезжал в село Семилуки на могилу Прасковьи.

Как рассказал глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков, идея увековечить память о подвиге уроженки Семилук Прасковье Щёголевой появилась несколько лет назад.

– Сбор средств начался еще в 2016 году. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, предпринимателей, а также лично председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова и всех депутатов регионального парламента, которые оказали финансовую поддержку. В итоге на установку памятника не было потрачено ни одного рубля бюджетных денег, – сказал Геннадий Швырков.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в церемонии открытия памятника приняли участие заместитель председателя областной Думы, председатель Комитета по культуре и историческому наследию Сергей Рудаков, председатель Комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников, депутат регионального парламента Сергей Пинкевич.

Заместитель председателя облдумы Сергей Рудаков обратился к собравшимся от имени председателя регионального парламента Владимира Нетёсова и всего депутатского корпуса.

– Когда фашисты напали на нашу страну, то встретили ожесточенное сопротивление. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим героям-землякам. Я хочу искренне поблагодарить руководство района, наших художников, всех, кто имел отношение к этой идее, наших депутатов, кто активно помогал в реализации этого проекта, – сказал парламентарий.

Также перед собравшимися выступил Владимир Ключников, который отметил сплоченность жителей Воронежской области и Семилукского района, благодаря которой удалось увековечить имя уроженки семилукской земли.

– Человек крепок тем, что у него есть память. Память в написанных книгах, выпущенных сценариях, фильмах и бронзовых фигурах, подобных той, которую мы сегодня открываем в память о великой женщине, нашей землячке. Первое написанное произведение, которое говорило о подвиге Прасковьи Щёголевой, вышло в свет в 1965 году. Я помню, шли широкие обсуждения этого подвига. Сегодня мы подводим итог той работе, которая длилась много лет – открываем памятник, истинно народный, – подчеркнул парламентарий.

Правнучка родной сестры Прасковьи Щёголевой Галина Соломатина от имени семьи Прасковьи поблагодарила земляков за вклад в увековечивание памяти героини.

Кроме того, в адрес семилукцев поступила телеграмма от сына спасенного летчика, в которой он благодарит всех местных жителей за неравнодушие и мужество.

В завершение митинга протоиерей Василий Попов, благочинный Семилукского церковного округа совершил чин освящения памятника Прасковье Щёголевой и ее семье. Затем состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику.