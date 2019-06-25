2019-06-25T16:47:15+03:00
Общество

Землю с воронежских братских захоронений разместят в главном храме Вооруженных Сил

Губернатор Александр Гусев принял участие в военно-патриотической акции «Горсть Памяти»
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22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, губернатор Воронежской области принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на площади Победы и Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти».

Делегации от правительства области, Воронежской областной Думы, администрации Воронежа, федеральных структур, правоохранительных органов, военнослужащих, духовенства, воронежцы, представители общественных организаций, участники движения «Юнармия» возложили венки к памятнику.

НАША ОБЛАСТЬ - ТРЕТЬЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТПРАВЛЕННЫХ НА ФРОНТ БОЙЦОВ

Накануне акции «Горсть Памяти» со всех мест захоронения воинов, расположенных на территории области, в Воронеж в специальных контейнерах доставили землю. Ее установили у Вечного огня на площади Победы. В торжественной обстановке ровно в 12.00 в день памяти и скорби горсти этой земли поместили в символические солдатские кисеты.

- 22 июня началась кровопролитная война, которая принесла много горя на нашу землю, но в то же время явила мощь советского оружия, героизм и беспримерный подвиг советского народа, - сказал губернатор Александр Гусев. - Наша область с гордостью присоединяется к Всероссийской акции «Горсть Памяти». Наши земляки внесли большой вклад в победу над фашизмом. Мы третий после Москвы и Ленинграда регион, направивший наибольшее количество своих сыновей и дочерей на фронт. Беспримерный подвиг защиты Воронежа продолжался 212 дней и ночей. На территории Воронежской области началось наступление, которое переросло в самое важное сражение войны - Сталинградскую битву. Мы об этом помним, гордимся, и Воронеж по праву носит звание Города воинской славы.

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ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ВСЕХ, КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА ПОБЕДУ

На территории Воронежской области - 489 воинских захоронений, именно столько кисетов изготовили и наполнили землей накануне и в ходе церемонии памяти.

- Семнадцатилетним в 12 часов дня 22 июня 1941 года я выслушал выступление наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, - сказал Николай Борисов, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Воронежа. - И последние его слова я запомнил на всю жизнь. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Эти слова стали пророческими. А через год я принял присягу и с честью выполнил долг защитника Отечества и в последующем еще 40 лет отслужил в рядах армии.

Солдатские кисеты с землей отправят в столицу, поместят в гильзы артиллерийских снарядов и с воинскими почестями установят на территории историко-мемориального комплекса главного храма Вооруженных Сил России. Возле каждой гильзы будет размещена информация о воинском захоронении, с которого доставлена земля. Таким образом, можно будет в едином месте почтить память всех, кто отдал свои жизни ради Победы.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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