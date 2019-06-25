2019-06-25T10:35:53+03:00
Общество

В Воронежской области построят комплекс по производству куриного яйца и комбикормов

В минувший четверг, 20 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с генеральным директором компании «Светлая слобода» Олегом Слободяником и его заместителем Андреем Симоновым
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов, первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий, директор Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Данил Кустов и глава администрации Панинского района Николай Щеглов.

Они обсудили перспективы строительства в регионе комплекса по производству куриного яйца и комбикормов.

Инвестиционный проект планируется реализовывать в четыре этапа. Первый предусматривает строительство комплекса по приемке, очистке и сушке зерна с участком хранения на 90 тысяч тонн и комбикормового предприятия производительностью 30 тонн в час. Далее будут построены три птицефабрики производительностью 200 миллионов штук товарного яйца в год каждая. Проект позволит создать более 400 рабочих мест.

Для реализации первого этапа строительства предварительно подобраны два земельных участка на территории Панинского района.

Александр Гусев одобрил предложенный проект.

Автор: Мария САННИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Власти и строители Воронежской области обсудили вступающие в силу изменения в жилищном строительстве
В минувшую пятницу, 21 июня, в правительстве области прошло совещание, посвященное переходу жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу
Новости 24
В Воронеже утвердили проект строительства новой дороги на улице Владимира Невского
В Семилуках установили памятник местной жительнице Прасковье Щёголевой
Главврач воронежского онкодиспансера о незаконном аппарате: «Его постоянно проверяли, и вопросов не возникало»
В Воронеже на видео попала потасовка работников магазина со школьником
Землю с воронежских братских захоронений разместят в главном храме Вооруженных Сил
В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды в июле 2019 года
В Воронеже пропала 17-летняя девушка
В Воронежской области подорожал проезд на пригородных автобусах
Воронежский парк "Алые паруса" закроют для посетителей с утра 26 июня
Воронежский хор выступит на открытии международного психологического конгресса
Кошмар на улице вязов
В Воронеже вор залез в цех через вентиляцию и подхватил там страшную чесотку
Трансляцию спектакля Воронежского драмтеатра покажет «Яндекс»
Под Воронежем загорелся лес заповедника
Правительство Воронежской области о скандале в онкодиспансере: «Такую технику сейчас запрещают»
В Воронеже осудили сотрудницу налоговой, которая помогла предпринимателю уклониться от уплаты НДС на 5 млн руб
Полицейские установили виновника ДТП в центре Воронежа, в котором погибла 40-летняя женщина
В Воронежской области мужчина угнал «Ладу» и врезался на ней в столб
С предпринимателей Ленинского района Воронежа стрясли миллион рублей долгов по выплате налогов
За сутки мошенники украли у жителей Воронежской области 380 тысяч рублей
В Воронежской области власти закупят еще 57 автобусов