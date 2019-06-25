В Воронежской области построят комплекс по производству куриного яйца и комбикормов

Во встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов, первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий, директор Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Данил Кустов и глава администрации Панинского района Николай Щеглов.

Они обсудили перспективы строительства в регионе комплекса по производству куриного яйца и комбикормов.

Инвестиционный проект планируется реализовывать в четыре этапа. Первый предусматривает строительство комплекса по приемке, очистке и сушке зерна с участком хранения на 90 тысяч тонн и комбикормового предприятия производительностью 30 тонн в час. Далее будут построены три птицефабрики производительностью 200 миллионов штук товарного яйца в год каждая. Проект позволит создать более 400 рабочих мест.

Для реализации первого этапа строительства предварительно подобраны два земельных участка на территории Панинского района.

Александр Гусев одобрил предложенный проект.

Автор: Мария САННИКОВА