2019-06-25T10:35:42+03:00
Общество

Правительство Воронежской области и «Газпромбанк» определили направления для сотрудничества

В минувший четверг, 20 июня, губернатор Александр Гусев встретился с руководством банка
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Основной темой встречи стали перспективы совместной реализации проектов на основе концессии или государственно-частного партнерства (ГЧП). Между правительством Воронежской области и «Газпромбанком» действует соглашение, одним из основных пунктов которого является возможность финансирования в области инфраструктурных проектов, в том числе проектов ГЧП.

Вице-президент банка - начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер коротко рассказал об опыте работы в финансировании подобных проектов, в частности, в сфере строительства дорог и объектов дорожной инфраструктуры, а также социальных объектов. Банк выступает в роли финансового консультанта при подготовке документации, кредитора и организатора финансирования.

По итогам обсуждения наиболее перспективными для совместной реализации были определены проекты по развитию транспортной инфраструктуры в областном центре, строительству социальных объектов, в частности в сфере здравоохранения, а также проект по развитию инфраструктуры для детского отдыха – летнего и круглогодичного.

Автор: Мария САННИКОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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