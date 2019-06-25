Правительство Воронежской области и «Газпромбанк» определили направления для сотрудничества

Основной темой встречи стали перспективы совместной реализации проектов на основе концессии или государственно-частного партнерства (ГЧП). Между правительством Воронежской области и «Газпромбанком» действует соглашение, одним из основных пунктов которого является возможность финансирования в области инфраструктурных проектов, в том числе проектов ГЧП.

Вице-президент банка - начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер коротко рассказал об опыте работы в финансировании подобных проектов, в частности, в сфере строительства дорог и объектов дорожной инфраструктуры, а также социальных объектов. Банк выступает в роли финансового консультанта при подготовке документации, кредитора и организатора финансирования.

По итогам обсуждения наиболее перспективными для совместной реализации были определены проекты по развитию транспортной инфраструктуры в областном центре, строительству социальных объектов, в частности в сфере здравоохранения, а также проект по развитию инфраструктуры для детского отдыха – летнего и круглогодичного.

Автор: Мария САННИКОВА.