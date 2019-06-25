2019-06-25T10:35:32+03:00
Общество

Воронежская Особая экономическая может пополниться еще одним резидентом

Компания «ПерфоГрад» планирует построить завод по производству металлических перфорированных конструкций
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В минувшую пятницу, 21 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с руководством компании «ПерфоГрад».

На встрече присутствовали руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков, первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий, директор Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Данил Кустов, заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта области Николай Белов, генеральный директор Воронежской индустриальной корпорации Сергей Куприн, председатель совета директоров «ПерфоГрада» Александр Сухарев и директор компании Александр Михин.

Они обсудили реализацию инвестиционного проекта по производству металлических перфорированных конструкций на территории ОЭЗ ППТ «Центр».

Александр Сухарев рассказал губернатору об основных параметрах инвестпроекта. На территории ОЭЗ планируется создание современного производства перфорированных листов, которое обеспечит выпуск экспортно-ориентированной продукции широкого применения для нужд энергетического комплекса, АПК, строительной отрасли. Реализация проекта к 2021 году позволит выйти на экспортные рынки стран участников ЕАЭС и дальнего зарубежья. Предприятие планируется оснастить новым высокопроизводительным и высокоточным немецким оборудованием, а производственные процессы будут цифровизированы.

Александр Гусев выразил заинтересованность в реализации проекта и обратил внимание на необходимость создания высокопроизводительных рабочих мест.

Автор: Мария Санникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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