2019-06-25T10:05:19+03:00
Экономика

Группа ВТБ и Правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о начале работ по проекту создания примыкания ЗСД к Витебскому проспекту

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В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ООО «Магистраль северной столицы» (МСС), одним из акционеров которого является ВТБ, Санкт-Петербург и АО «Западный скоростной диаметр» подписали соглашение о начале работ по проекту создания примыкания ЗСД к Витебскому проспекту. Подписи под документом поставили Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, генеральный директор МСС Алексей Бнатов и генеральный директор АО «ЗСД» Константин Попов.

В соответствии с условиями соглашения стороны будут осуществлять подготовку территории и проектирование будущей развязки. Строительство развязки обеспечит прямую связь ЗСД с восточной частью Московского района и Фрунзенским районом Санкт-Петербурга, а после завершения строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) – свяжет скоростные трассы ЗСД, ШМСД и Кольцевую автомобильную дорогу в единую систему скоростных магистралей Санкт-Петербурга. Срок реализации проекта: до 2042 года.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ (ПАО), сказал: «Группа ВТБ принимает активное участие в развитии инфраструктурных проектов в России. Мы давно и активно сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга по реализации социально-значимых инициатив, в частности, в сфере инфраструктурного финансирования. Подписание данного соглашения является важным шагом в развитии транспортной системы города и ЗСД как одной из его ключевых транспортных артерий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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