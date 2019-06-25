2019-06-25T10:02:14+03:00
Экономика

ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»

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Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и предусматривает развитие стратегического делового партнерства в области финансирования проектирования и сооружения инновационных энергоблоков атомных станций большой и малой мощности, разработки новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем и других областей атомной энергетики.

Андрей Костин подчеркнул, что группа ВТБ внимательно следит за успехами Госкорпорации «Росатом» на российском и международном рынках и готова на постоянной основе оказывать содействие в реализации самых амбициозных проектов, способствуя тем самым развитию одной из высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации.

В свою очередь Алексей Лихачев отметил: «У Росатома в стадии проработки находится целый ряд проектов инновационных энергоблоков средней и малой мощности. На наш взгляд, это одно из самых перспективных направлений развития атомной энергетики в мире. Уверен, что финансовое сотрудничество с ВТБ (ПАО) будет способствовать успешной реализации данных проектов в России и за рубежом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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