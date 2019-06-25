2019-06-25T10:35:58+03:00
Общество

Власти и строители Воронежской области обсудили вступающие в силу изменения в жилищном строительстве

В минувшую пятницу, 21 июня, в правительстве области прошло совещание, посвященное переходу жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Провел совещание заместитель председателя правительства области Сергей Честикин.

ЭСКРОУ-СЧЕТА ОБЕЗОПАСЯТ СРЕДСТВА ДОЛЬЩИКОВ

В мероприятии приняли участие представители администрации Воронежа, департамента строительной политики области, инспекции Госстройнадзора области, регионального управления Росреестра, областного Союза строителей, а также представители всех строительных компаний региона и кредитных организаций, работающих по проектному финансированию в жилищном строительстве: Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «ВТБ» и АО «Газпромбанк».

В рамках совещания еще раз были рассмотрены сроки перехода на проектное финансирование. Особое внимание было уделено критериям, соблюдение которых даст застройщику право сохранить прежнюю схему финансирования. Также участники обсудили вопросы подачи и рассмотрения заявок в кредитные организации о переходе на проектное финансирование и подачи документов для получения заключений о готовности проекта строительства.

Сергей Честикин напомнил, что с 1 июля застройщики смогут привлекать средства участников долевого строительства по договорам, представленным на государственную регистрацию после этой даты, только с использованием счетов эскроу. Это обезопасит финансовые средства, вложенные покупателями в строительство дома, так как деньги не будут поступать на счета строительной компании, а останутся в банке до завершения строительства и предоставления гражданам жилья.

КАКИЕ ДОМА БУДУТ СТРОИТЬ ПО «СТАРОЙ» СХЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Без использования счетов эскроу денежные средства дольщиков могут быть привлечены только для строительства домов, попадающих под критерии, определяющие степень готовности многоквартирного дома (утверждены постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 № 480). Это объекты, имеющие степень готовности не менее 30% (для проектов развития застроенных территорий – 15%), а договоры долевого участия должны быть заключены не менее чем на 10% общей площади жилых и нежилых помещений дома.

На данный момент на территории региона идет строительство 209 многоквартирных домов общей площадью свыше 2,2 млн кв. м, 72 из них – без привлечения средств граждан, шесть домов возводятся уже с привлечением проектного финансирования. 80 многоквартирных домов соответствуют критериям постановления правительства РФ, а еще 28 находятся в непосредственной близости от достижения критерия готовности. На проектное финансирование планируется перевести строительство 16 многоквартирных домов, 15 соответствующих заявок уже подано в кредитные организации, и три из них уже одобрены.

Для удобства граждан перечень строящихся многоквартирных домов, соответствующих утвержденным критериям и сохраняющих прежнюю схему финансирования, появится на сайте департамента строительной политики области и будет обновляться по мере пополнения списка объектов.

В завершение совещания Сергей Честикин еще раз обратил внимание представителей строительных компаний, банков и контролирующих органов на необходимость как можно эффективнее провести подготовительную работу для своевременного перехода на проектное финансирование.

Департаменту строительной политики области было дано поручение продолжить работу по контролю перехода жилищного строительства на проектное финансирование и оказывать содействие застройщикам в случае возникновения проблемных вопросов при взаимодействии с банками.

Автор: Мария САННИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Воронежской области построят комплекс по производству куриного яйца и комбикормов
В минувший четверг, 20 июня, губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с генеральным директором компании «Светлая слобода» Олегом Слободяником и его заместителем Андреем Симоновым
Новости 24
В Воронеже утвердили проект строительства новой дороги на улице Владимира Невского
В Семилуках установили памятник местной жительнице Прасковье Щёголевой
Главврач воронежского онкодиспансера о незаконном аппарате: «Его постоянно проверяли, и вопросов не возникало»
В Воронеже на видео попала потасовка работников магазина со школьником
Землю с воронежских братских захоронений разместят в главном храме Вооруженных Сил
В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды в июле 2019 года
В Воронеже пропала 17-летняя девушка
В Воронежской области подорожал проезд на пригородных автобусах
Воронежский парк "Алые паруса" закроют для посетителей с утра 26 июня
Воронежский хор выступит на открытии международного психологического конгресса
Кошмар на улице вязов
В Воронеже вор залез в цех через вентиляцию и подхватил там страшную чесотку
Трансляцию спектакля Воронежского драмтеатра покажет «Яндекс»
Под Воронежем загорелся лес заповедника
Правительство Воронежской области о скандале в онкодиспансере: «Такую технику сейчас запрещают»
В Воронеже осудили сотрудницу налоговой, которая помогла предпринимателю уклониться от уплаты НДС на 5 млн руб
Полицейские установили виновника ДТП в центре Воронежа, в котором погибла 40-летняя женщина
В Воронежской области мужчина угнал «Ладу» и врезался на ней в столб
С предпринимателей Ленинского района Воронежа стрясли миллион рублей долгов по выплате налогов
За сутки мошенники украли у жителей Воронежской области 380 тысяч рублей
В Воронежской области власти закупят еще 57 автобусов