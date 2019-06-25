Власти и строители Воронежской области обсудили вступающие в силу изменения в жилищном строительстве

Провел совещание заместитель председателя правительства области Сергей Честикин.

ЭСКРОУ-СЧЕТА ОБЕЗОПАСЯТ СРЕДСТВА ДОЛЬЩИКОВ

В мероприятии приняли участие представители администрации Воронежа, департамента строительной политики области, инспекции Госстройнадзора области, регионального управления Росреестра, областного Союза строителей, а также представители всех строительных компаний региона и кредитных организаций, работающих по проектному финансированию в жилищном строительстве: Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «ВТБ» и АО «Газпромбанк».

В рамках совещания еще раз были рассмотрены сроки перехода на проектное финансирование. Особое внимание было уделено критериям, соблюдение которых даст застройщику право сохранить прежнюю схему финансирования. Также участники обсудили вопросы подачи и рассмотрения заявок в кредитные организации о переходе на проектное финансирование и подачи документов для получения заключений о готовности проекта строительства.

Сергей Честикин напомнил, что с 1 июля застройщики смогут привлекать средства участников долевого строительства по договорам, представленным на государственную регистрацию после этой даты, только с использованием счетов эскроу. Это обезопасит финансовые средства, вложенные покупателями в строительство дома, так как деньги не будут поступать на счета строительной компании, а останутся в банке до завершения строительства и предоставления гражданам жилья.

КАКИЕ ДОМА БУДУТ СТРОИТЬ ПО «СТАРОЙ» СХЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Без использования счетов эскроу денежные средства дольщиков могут быть привлечены только для строительства домов, попадающих под критерии, определяющие степень готовности многоквартирного дома (утверждены постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 № 480). Это объекты, имеющие степень готовности не менее 30% (для проектов развития застроенных территорий – 15%), а договоры долевого участия должны быть заключены не менее чем на 10% общей площади жилых и нежилых помещений дома.

На данный момент на территории региона идет строительство 209 многоквартирных домов общей площадью свыше 2,2 млн кв. м, 72 из них – без привлечения средств граждан, шесть домов возводятся уже с привлечением проектного финансирования. 80 многоквартирных домов соответствуют критериям постановления правительства РФ, а еще 28 находятся в непосредственной близости от достижения критерия готовности. На проектное финансирование планируется перевести строительство 16 многоквартирных домов, 15 соответствующих заявок уже подано в кредитные организации, и три из них уже одобрены.

Для удобства граждан перечень строящихся многоквартирных домов, соответствующих утвержденным критериям и сохраняющих прежнюю схему финансирования, появится на сайте департамента строительной политики области и будет обновляться по мере пополнения списка объектов.

В завершение совещания Сергей Честикин еще раз обратил внимание представителей строительных компаний, банков и контролирующих органов на необходимость как можно эффективнее провести подготовительную работу для своевременного перехода на проектное финансирование.

Департаменту строительной политики области было дано поручение продолжить работу по контролю перехода жилищного строительства на проектное финансирование и оказывать содействие застройщикам в случае возникновения проблемных вопросов при взаимодействии с банками.

Автор: Мария САННИКОВА