В Воронежской области вводят автоматизированную систему весового контроля для грузовиков

Домофон, который ведет архив посещений, снимает видео и готов в случае необходимости тут же отправить сигнал на номер службы спасения 112. Интеллектуальная система работы с освещением, позволяющая экономить до 70% энергоресурсов. Или же информационно-аналитическая система ЖКХ, не только автоматически собирающая показания со счетчиков, но и контролирующая качество ресурсов. Это лишь единичные примеры того, каким должен быть «умный город», согласно концепции ПАО «Ростелеком».

Все, что мы уже перечислили, это действующие механизмы в таких городах, как Нефтекамск, Белореченск, Уфа, Москва. А что же Воронеж? «Поумнел» ли за последние годы наш город?

Работа идет круглосуточно

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На улице Ворошилова завершается оснащение очередной «умной» остановки. Здесь уже появилась специальная тактильная плитка для людей со слабым зрением, Wi-Fi и USB-порты для зарядки мобильных устройств. Одно из главных новшеств - установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город», что позволяет контролировать обстановку вблизи остановочного павильона.

Для того, чтобы понять, как работает МКУ «Безопасный город» мы вместе с представителями воронежского филиала ПАО «Ростелеком» отправились в офис, из которого можно заглянуть практически в любую точку Воронежа.

Сегодня в систему интегрировано более трех тысяч видеокамер: техника установлена на опасных перекрестках, многолюдных улицах, площадях, парках и скверах, кроме того в систему интегрированы камеры, что стоят во дворах или на территориях различных социальных объектов.

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- В этом году на развитие городского видеонаблюдения выделено 23 млн. рублей. Совместно с правоохранительными органами составлен список наиболее важных мест, где будут установлены новые камеры, - рассказал Роман Образцов, заместитель директора по техническим вопросам МКУ «Безопасный город».

Работа идет круглосуточно. Если вам нравятся фильмы про секретные службы, то вы без труда представите небольшой офис с десятками экранов, на которые в режиме реального времени транслируется происходящее в нашем городе. Но есть одно исключение - сейчас идет работа по созданию информационного портала, где каждый горожанин сам сможет получить доступ к камерам проекта в случае необходимости. Вашу машину кто-то поцарапал и сбежал? Что ж, теперь его будет достаточно легко найти.

- Система уже дает результат. За 2018 год было зафиксировано 36 пожаров в Воронеже, 2107 ДТП, 1375 административных правонарушений и раскрыто 72 преступления по таким статьям, как «мошенничество», «разбой», «причинение особо тяжкого вреда здоровью», - отмечает Роман Образцов.

Программное обеспечение с возможностью интеллектуального поиска в видеоархиве, разработанное специалистами компании «Ростелеком», демонстрирует удивительные вещи: человека или какой-либо предмет можно отследить по цвету, скорости, размеру, направлению движения. При этом аналитику можно проводить и по записям в архиве и даже в режиме реального времени.

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- Мы обеспечили большую скорость передачи данных по оптике. Сегодня продолжается работа над рядом новых технологий, например, чтобы было возможно находить транспортные средства по госзнакам, и вплоть до того, чтобы отслеживать движение животных. Думаю, система должна и будет совершенствоваться. За последние пару лет были сделаны важные, качественные шаги. И мы обязательно продолжим движение, - поделился Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Павел Подорожко.

Систему нужно развивать

Спросите любого автомобилиста: «Нравится ли вам система фотовидеофиксации нарушений ПДД?» Вероятно он тут же саркастически посмеется над вами, не задумываясь, что благодаря радарам во многих регионах удалось на треть снизить количество смертельных аварий.

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Автоматизированная система весового и габаритного контроля транспортных средств, быть может, придется не по душе водителям фур, но она должна решить другую, не менее важную задачу, - снизить износ дорожного полотна.

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- Не секрет, что каждый год большие деньги тратятся на ремонт дорог, естественно, это связано и с тем, что на дорожное полотно выпадает слишком большая нагрузка. Те транспортные средства, что следуют с перегрузом, конечно, разрушают покрытие значительно быстрее. Следовательно в данном случае можно говорить о прямой экономии. Когда люди поймут, что проще предварительно все официально оформить, чем потом платить штраф - результат не заставит себя ждать, - уверен Юрий Лобода, заместитель руководителя управления по взаимодействию с органами государственной власти Воронежского филиала ПАО «Ростелеком».

К сожалению, сегодня не только в нашем регионе, но в целом по стране, процент выдачи разрешений на перевозку грузов не велик. Пример из Нижегородской области: там после строительства шести аналогичных постов было оформлено 11 тысяч разрешений, а те, кто решил все-таки «схитрить» в итоге заплатили штрафы практически на два млрд рублей. И это статистика только за 2018 год!

В Воронежской области пока созданы три поста: один - на трассе М4 «Дон» - Колодезный, еще два - на трассе «Воронеж - Луганск». В асфальт вшиты специальные швейцарские датчики, с помощью которых происходит моментальное взвешивание движущихся фур.

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Как только датчики взвешивают транспортное средство, информация о перегрузе уходит на специализированный сервер. В этой базе полученные сведения сверяются со специальными разрешениями. Если же разрешения не выдавались, то информация уходит в центр автоматической фиксации правонарушений. Там уже и принимается решение о штрафе.

- Экспертное дорожное сообщество ориентируется на те места, где действительно наиболее оживленный трафик и где возможен перегруз, - подчеркнул Юрий Лобода. - Изначально в 2016 году, когда только разрабатывалась концепция, речь шла о 31 посте весогабаритного контроля. Надеюсь, что когда будут видны результаты работы трех постов, будет принято решение о том, что эту систему нужно развивать. К концу года уже можно будет делать конкретные выводы. Надеюсь, это только первый шаг, и дальше таких постов будет появляться больше.