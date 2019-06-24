2019-06-24T16:07:47+03:00
Общество

В «Росводоканал Воронеж» определены лучшие инновационные проекты молодых специалистов

Десять молодых специалистов «РВК-Воронеж» стали участниками региональной научно-практической конференции, где представляли свои проекты развития предприятия
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Инновационные разработки касались самых разных тем: производственных технологий и бизнес-процессов, экологии, маркетинга и даже развития корпоративного спорта.

«Мы не смогли определить победителей сразу. Нам потребовалось на это не один день. Какие-то проекты выглядели очень романтично и почти нереально. Но было видно, что за ними стоят увлечённые молодые люди, готовые отстаивать свою позицию. И у меня, как у руководителя, это вызывало чувство гордости, желание идти в будущее, которое они предлагают», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

Из 10 проектов жюри выбрало троих финалистов, которые в начале июля представят Воронеж на корпоративной научно-практической конференции группы компаний «Росводоканал». Мероприятие уже в шестой раз пройдет в Тюмени.

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«Я взялся, на первый взгляд, за тему далекую от производства – развитие спорта в компании и его влияние на эффективность труда. В исследовании опирался на опыт нашего водоканала, где есть свои команды по футболу, волейболу, теннису легкой атлетике. Это сотрудники, которые регулярно тренируются, достигают результатов на общегородских турнирах среди предприятий. И в проекте я показал, что развивая спорт, можно не только сплотить коллектив, но и мотивировать сотрудника работать, что называется «с огоньком», - рассказал финалист региональной научно-практической конференции, мастер цеха ремонта оборудования «РВК-Воронеж» Станислав Харин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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