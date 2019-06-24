В Нововоронеже в восьмой раз зажгли «Свечу памяти»

«Эта дата - одна из самых трагических в истории нашей страны. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, поэтому очень важно передать историческую правду нашим детям, внукам. Об этом нужно говорить, чтобы эти страшные события больше никогда не повторились», - рассказала председатель Общественной палаты Нововоронежа Инна Кудряшова.

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Участие в акции приняли представители местной администрации, работники Нововоронежской АЭС, Совет ветеранов Нововоронежской АЭС, члены Организации молодых атомщиков, городской Совет ветеранов, ветераны-пограничники, ветераны-десантники, казачество, жители города.

«Эта традиция прижилась в городе. Каждый раз приходят все новые и новые люди. В утренней тишине особенно проникновенно звучат памятные слова о наших героях, одержавших победу в той войне, подаривших нам мир», - отметил глава города Николай Нетяга.

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В память о ветеранах Великой Отечественной войны зажгли свечи. Нововоронежцы читали стихотворения, пели военные песни, делились воспоминаниями о своих родственниках-ветеранах. Ровно в четыре часа утра состоялась минута молчания. Именно в это раннее время в 1941 году Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Пограничники стали первыми, на кого пришелся внезапный удар фашистских захватчиков.

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«По плану «Барбаросса» на преодоление сопротивления пограничников отводилось от 30 минут до одного часа, но враги просчитались. Пограничники задерживали врага на дни и недели, стояли насмерть, до последнего патрона», - рассказал председатель нововоронежского отделения ветеранов пограничной службы Николай Башкатов.

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, которая закончилась безоговорочной победой СССР и капитуляцией Германии, подписанной 9 мая 1945 года. К моменту основания Нововоронежа в городе проживало более восьмисот ветеранов, которые принимали активное участие в строительстве Нововоронежской АЭС. Сейчас в городе осталось всего 17 ветеранов.

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Памятные мероприятия, посвященные 22 июня, продолжились днем. В 10 часов прошел торжественный митинг с возложением цветов и венков к мемориалу «Звезды Славы», а в городском кинотеатре состоялся показ фильма «Белорусский вокзал».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС