Сенатор Лукин: «Хранить память о войне и проявлять заботу о ветеранах – наш нравственный долг»

Мероприятие прошло в центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Место встречи было выбрано неслучайно.

Музей-диорама расположен у братской могилы № 6 – это одно из немногих мест в Воронеже, где горит Вечный огонь – символ народной памяти о павших героях Великой Отечественной войны, отстоявших в тяжелейших боях свободу нашей Родины. В мае 2010 года перед зданием музея была установлена стела в связи с присвоением Воронежу почетного звания «Город воинской славы».

«Сложно переоценить вклад наших земляков в дело Великой Победы. Историки сходятся во мнении, что бои за Воронеж стали решающим и переломным моментом Великой Отечественной войны. Благодаря мужеству и патриотизму наших земляков, Воронеж стал камнем преткновения для фашистов, способствовал ослаблению вражеского удара на Сталинград. Фактически наш город стал последней точкой наступления гитлеровцев на восток, – подчеркнул в своем приветственном слове член Совета Федерации Сергей Лукин. – Бои за Воронеж продолжались 212 страшных дней и ночей, в лютые морозы. В кровопролитных боях погибло более ста тысяч человек. Фашисты превратили Воронеж в руины и злорадно утверждали, что город не восстановить и за 30 лет, но нашим землякам это удалось всего за пять послевоенных лет. Наш долг – хранить и передавать из поколения в поколение память о военном и гражданском подвиге нашего народа, решительно пресекать любые попытки исказить или переписать историю».

Обращаясь к молодому поколению, сенатор добавил: «Цените уникальную возможность пообщаться с вашими дедами и прадедами, с ветеранами – живыми свидетелями тех страшных событий. Чем дальше от нас события войны, тем весомее становится бессмертный подвиг поколения, которое разгромило фашизм. Без любви к Родине, к ее прошлому и настоящему, без знания истории своего государства невозможно построить будущее».

.

В завершении выступления Сергей Лукин вручил ветеранам подписку на «Парламентскую газету». Около 150 человек будут еженедельно бесплатно получать это издание. Сенатор организует для ветеранов оформление бесплатной подписка на «Парламентскую газету» на протяжении уже четырех лет. Так парламентарий поддерживает и успешно реализует в регионе инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая рекомендовала сенаторам в регионах «всячески содействовать качественному информированию населения о деятельности Совета Федерации».

Парламентская газета – официальное издание Федерального Собрания РФ – является источником актуальных новостей, объективной и достоверной информации, детально рассказывает о работе депутатов и сенаторов, подробно разъясняет законотворческий процесс и правоприменительную практику.

Актив Совета ветеранов выразил сенатору Лукину искреннюю признательность и благодарность за оформление бесплатной подписки и за внимание к ветеранским организациям.

.

В ответном слове Почётный председатель Совета ветеранов Советского района города Воронежа Вячеслав Пищугин отметил, что их организацию с сенатором связывают давние теплые дружеские отношения. «Сергей Николаевич с вниманием относится к нашим проблемам, оперативно откликается на просьбы, поддерживает инициативы, помогает в сложных жизненных ситуациях. Благодаря его содействию не только ежегодно оформляется бесплатная подписка на «Парламентскую газету», также организуются поездки по местам боевой славы, в том числе мы уже побывали на Прохоровском поле, в Волгограде; проводятся мероприятия, приуроченные к памятным датам истории России, как и наша сегодняшняя встреча».

.

После торжественной части мероприятия для гостей была проведена обзорная экскурсия, которая включала осмотр экспозиций и выставок музея.

Автор: Екатерина Ильина