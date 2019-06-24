2019-06-24T11:06:45+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

Банк ВТБ (ПАО) начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов «Российских железных дорог». Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Реализованная технология значительно упрощает процесс покупки билетов для туристов. Теперь они могут бронировать или приобретать проездные документы на поезда всех направлений с помощью карт UnionPayне только в пунктах продажи, но и онлайн на официальном сайте РЖД. Сервис позволяет планировать трансграничные железнодорожные туры как из Китая, так и по России.

«В прошлом году ВТБ запустил эквайринговое обслуживание для владельцев карт UnionPay в кассах РЖД. С момента запуска услуги мы наблюдаем повышенный спрос клиентов по безналичной оплате билетов, количество платежей увеличилось в два раза. Поток туристов из Китая, Южной Кореи и Центральной Азии в Россию ежедневно растет. В связи с этим наша задача – обеспечить их удобным и привычным для себя сервисом оплаты в нашей стране. Уверен, что новая технология также будет пользоваться популярностью», – отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Жителям 10 сел Воронежской области угрожают отработанные ртутьсодержание лампы
В Воронежском заповеднике сфотографировали готовую к рабочей неделе лисичку
В районе Воронежской области надолго посадили бывшего руководителя ветеринарной службы
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ответили на вопросы читателей «Комсомольской правды»:
В Воронеже после крупной коммунальной аварии в Советском районе без воды остается один дом
Жительницу Воронежской области обманули во время покупки одежды в Инстаграм
В двух районных больницах Воронежской области появятся свои вертолетные площадки
Воронежцев ждет теплая, но дождливая неделя
Волшебную красоту природы Воронежской области показали на видео с высоты птичьего полета
В воронежский «Факел» перешли пять игроков и один тренер
Под Воронежем нашли тело шестого пассажира лодки, которую протаранил гидроцикл
В Костенках воронежцам покажут "Мозаику древности"
Житель Воронежской области может сесть на 5 лет за хранение «дедушкиного» пороха
В Воронежской области ищут 9-летнего мальчика, который ушел купаться на реку и пропал
Воронежец угнал машину у бывшей сожительницы
В центре Воронежа иномарка снесла мотоцикл