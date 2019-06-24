Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ответили на вопросы читателей «Комсомольской правды»:

Чаще всего долги образуются в результате нерадивости абонентов. К неплательщикам компания применяет предусмотренные законодательством меры.

На наиболее острые вопросы читателей по этой теме отвечают специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

В квитанции за газ установлен срок оплаты до 20 числа месяца. Чем это определено и можно ли заплатить позже?

Такой срок оплаты, а также передачи показаний прибора учета установлен с января текущего года. Показания, передаваемые после указанной даты, могут не попасть в базу данных и, соответственно, не будут приняты к учёту за расчётный период. Таким образом, уплаченные средства могут не попасть на счёт до конца месяца. Следующая квитанция придёт с начислениями за 2 месяца, причём за последний месяц вам будет начислено по среднемесячному, а не по показаниям. Кроме этого, в соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечёт ежедневное начисление пени.

Меня вызывают в суд за долг по газу. Не платила всего три месяца. Что меня ждёт?

В случае образования просроченной задолженности и отсутствия результата в рамках досудебной работы поставщик взыскивает долг в судебном порядке независимо от срока возникновения.

Нужно отметить, что за пять месяцев 2019 года в судебные органы было направлено более 1500 заявлений к абонентам — физическим лицам. Последствия принудительного взыскания в этом случае — не только погашение всей суммы долга, но и судебные расходы, исполнительский сбор службы судебных приставов-исполнителей, а также моральный дискомфорт, трата времени и сил. Стоит ли до этого доводить?

Мне отказали в кредите якобы по причине бывшей задолженности за газ. Разве такое может быть?

Да, возможно. Если ваш долг был взыскан Федеральной службой судебных приставов, то информация о финансовой неблагонадёжности может быть получена банками из данных исполнительных производств. Таким образом, должники, просрочившие оплату за газ, рискуют столкнуться с серьёзными трудностями при получении кредита и использовании кредитных карт. Хорошая кредитная история будет под вопросом.

У меня сняли с банковской карты половину средств в счёт долга за газ. Скажите, это по закону?

Неисполнение решения суда об оплате долга за потреблённый природный газ чревато арестом имущества должника и его принудительной реализацией. Кроме того, исполнительный лист о взыскании долга за газ может быть направлен напрямую по месту получения дохода (в том числе на счета в банках). В этом случае удержание денежных средств будет производиться ежемесячно из зарплаты, пенсии либо иного дохода должника.

Слышал, что при наличии долгов за коммунальные услуги могут не выпустить за границу. Это так?

Да, это так. В случае игнорирования должником требований, содержащихся в исполнительном документе, может быть вынесено постановление о временном ограничении на выезд из РФ. Это предусмотрено ст. 67 Федерального закона № 229 от 02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве».

У меня отключили газ за неуплату. Как теперь подключить?

В соответствии с Правилами поставки газа №549 поставщик газа вправе приостановить газоснабжение абоненту до полной оплаты долга. Кроме этого, придётся ещё оплатить работы по отключению и подключению к газопроводу. В этой связи нужно обратиться в газовую службу по месту жительства или по телефонам из квитанции за газ.

Воспрепятствование проведению законных действий по приостановлению поставки газа приведёт только к удорожанию стоимости работ, которые всё равно придётся оплатить. Самовольная врезка в газораспределительные сети влечёт административную ответственность и наложение штрафа в размере от 10 000 до 15 000 рублей. В случае неоплаты долга в течение трёх месяцев после отключения от газоснабжения поставщик газа вправе вовсе расторгнуть договор поставки с потребителем.

Если вовремя не поверить газовый счётчик, какие будут последствия?

В соответствии с действующим законодательством в случае пропуска срока госповерки установленного паспортом на средство измерения, показания газового счётчика к учёту приниматься не будут, и начисление платы будет производиться исходя из нормативов, которые существенно выше реальных объёмов потребления.

Ко мне несколько раз приходили с проверкой работники газовой службы. Я живу одна и боюсь их пускать. Скажите, как обезопасить себя от неприятностей и отличить настоящих газовиков от мошенников?

Сотрудники компаний, как поставщика газа, так и газораспределительной организации имеют право доступа к газоиспользующему оборудованию и ко внутридомовым газопроводам для проведения проверок и работ по техническому обслуживанию. Каждый сотрудник имеет при себе должностное удостоверение, в котором указано наименование организации. У поставщика газа — ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», у газораспределительной организации (ГРО)— название ГРО, с которой у вас заключён договор на техническое обслуживание внутридомового\внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО\ВКГО). Проверить фактически личность сотрудников можно, позвонив по телефонам, указанным в квитанции за газ. Наши сотрудники не предлагают никаких дополнительных платных услуг ни за пломбировку, ни за составление документов, а также не распространяют за деньги какой-либо товар. Недопуск сотрудников поставщика газа для проведения проверки является серьезным нарушением Правил поставки газа и основанием для приостановления газоснабжения. Проверка и пломбировка проводятся бесплатно, техобслуживание оплачивается строго по прейскуранту. Если вас пытаются обмануть, требуя деньги, — вызывайте полицию.