Александр Гусев: «Власть обречена на открытость»

20 июня в Event Hall сити-парка «Град» прошел седьмой воронежский открытый медиа-форум, посвященный теме «Современные СМИ: цифровизация пространства».

В форуме приняли участие около четырехсот человек со всей России. Это представители федеральных и региональных органов власти, медиаменеджеры, эксперты, журналисты. Приветствуя участников мероприятия, губернатор области Александр Гусев отметил, что популярность и востребованность форума в журналистском сообществе растет:

- В рамках форума можно не только послушать спикеров, но и пообщаться между профессионалами. Сейчас много говорят об открытости власти. На мой взгляд, власть обречена на открытость, потому что все ее действия носят публичный характер. А при той скорости, с которой сейчас распространяется в сети информация, остаться в тени просто невозможно. Мне кажется, что очень важно эту открытость строить осознанно и профессионально. Сейчас, когда мы активно участвуем в реализации национальных проектов, необходимо грамотно рассказать о тех положительных изменениях, которые непременно будут происходить. И власть будет строить свои взаимоотношения со СМИ именно на этих принципах.

Александр Гусев также напомнил журналистскому сообществу области о том, что правительство ждет предложения кандидатур советника губернатора по СМИ на общественных началах и кандидатов в члены экспертного совета при управлении по взаимодействию со СМИ.

После приветствия губернатор вручил почетный знак «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области» декану факультета журналистики ВГУ профессору Владимиру Тулупову и заместителю директора газеты «Берег» Александру Саубанову.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СМИ - НОВОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На площадках медиафорума обсудили темы от соцсетей до «дата-журналистики»: положение дел в отрасли; перспективы развития журналистики; диалог между СМИ, представителями власти и бизнеса; современные технологии; подготовку молодых специалистов. Цифровизация для СМИ - это окно возможностей, ключи к которому и дает форум.

- Очень приятно в очередной раз оказаться на гостеприимной, теплой, южной по сравнению с Москвой Воронежской земле. Здесь всегда проходят интересные форумы. Надеюсь, так будет и в этот раз, - отметил Владимир Соловьев, председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Соловьев рассказал о работе Союза, задачах, которые он сейчас решает, и участии в расследовании уголовных дел в отношении журналистов.

В рамках форума Союз журналистов России также провел образовательный практикум «Инфорум».

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА