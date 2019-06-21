Совет преобразований

В собрании приняли участие губернатор области Александр Гусев, председатель областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, руководители органов государственной власти региона и территориальных подразделений федеральных органов власти.

Совет был образован для защиты прав муниципалитетов, представления их интересов в государственных и других органах, а также для решения задач местного самоуправления. В Совет входят 479 муниципальных образований.

- Мы договорились ежегодно подводить итоги работы Ассоциации, - отметил глава области Александр Гусев. - Сегодня, пообщавшись между собой, вы сможете обменяться опытом развития муниципальных образований. Мы вступили во время возможностей, когда развитие регионов и муниципальных образований уже не зависит от возможностей конкретного руководителя. Благодаря реализации нацпроектов возможности такого развития появляются у всех. Национальные цели, которые поставил президент в майском указе, невозможно достичь в отдельно взятом населенном пункте, муниципальном образовании или регионе. Это задача всей страны. И мы, имея такую возможность, должны сделать все, чтобы наши жители ощутили положительные изменения.

ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ НУЖНО РАСШИРЯТЬ

Сегодня область участвует во всех одиннадцати национальных проектах, имеющих региональную составляющую, и готовится включиться в реализацию новой, недавно принятой правительством программы развития сельских территорий.

- Роль Ассоциации в этот период очень важна, и вы можете стать главными участниками этого процесса, - отметил Александр Гусев. - Мы сторонники того, чтобы муниципальные образования могли самостоятельно принимать решения и реализовывать их. Кроме того, мы намерены ежегодно расширять полномочия муниципалитетов, передавать в распоряжение районных и поселковых администраций вслед за средствами дорожного фонда деньги на объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в ведении муниципалитетов.

Ассоциация также содействует развитию органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Существующие в регионе ТОСы активно участвуют в реализации проектов, долю финансирования которых последовательно увеличивает регион.

- За время нашего сотрудничества с Ассоциацией «Совет муниципальных образований» решено много вопросов, касающихся законодательной инициативы, работы на местах, работы по развитию общественного территориального самоуправления. Сообща мы будем продолжать решать поставленные перед нами задачи, - сказал Владимир Нетёсов, председатель Воронежской областной Думы.

НАЛАДИЛИ КОНТАКТ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

По словам Ивана Алейника, исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области», за прошедшие годы Ассоциация наладила успешное взаимодействие с Советом Федерации, Государственной Думой, правительством области и областной Думой.

- Наши представители регулярно принимают участие в заседаниях и парламентских слушаниях, проводимых конгрессом, комитетами Совета Федерации и Госдумы по вопросам местного самоуправления, - отметил Алейник. - Проводятся встречи с полномочным представителем президента, с представителями российского совета местного самоуправления.

В ходе совещания участники подвели итоги работы в предыдущие годы и наметили дальнейшие планы Ассоциации.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА