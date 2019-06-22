2019-06-21T16:17:50+03:00
Общество

Руководители региона обратились к воронежцам в День памяти и скорби

Уважаемые жители Воронежской области!
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С 22 июня 1941 года начался отсчет часам и дням героического противостояния нашего народа фашистской Германии. Дорога к Победе была полна тяжелейших испытаний, в которых проявилась невероятная сила духа, стойкость, мужество воинов и мирных жителей.

Вместе со всей страной воронежцы самоотверженно пережили то страшное время – доблестно защищали родной край, сражались на разных фронтах, помогали войскам продовольствием и вооружением. Наша область понесла потери, которые измеряются сотнями тысяч павших, бессчетным количеством искалеченных судеб, колоссальными разрушениями.

И потому день начала Великой Отечественной даже через многие десятилетия в сердце каждого из нас отзывается острой болью.

Мы помним о погибших, так как живем благодаря им. Мы помним о цене войны для того, чтобы она не повторилась.

Мы всегда будем помнить об этом!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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