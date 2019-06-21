Турчак: «Единая Россия» будет добиваться решения проблем, обозначенных на прямой линии с Президентом

По сути - это прямые поручения, адресованные Партии, ведь мы не разделяем ответственность на «свою» и «чужую». Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Мы, как сказал сегодня глава государства про нас, берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и, в конечном итоге, улучшение жизни людей. Конечно, ситуацию 90-х мы не должны допустить», - заявил Турчак.

Он также отметил, что главной темой прямой линии были национальные проекты и трудности жителей, которые нужно решать достижением национальных целей развития. «Задача «Единой России» - обеспечить операционный контур реализации национальных проектов. Тут речь идет и о законодательном уровне в Госдуме, и в региональных законодательных собраниях. Нужно, и мы это уже делаем, контролировать ход выполнения национальных проектов на местах: специально созданная для этого рабочая группа Партии уже посетила ряд регионов. Наконец, мы, как самая крупная политическая сила страны, должны не только рассказать людям о национальных проектах, а последние соцопросы, увы, демонстрируют, что очень немногие о них знают, но и собрать обратную связь от жителей. Донести эти сигналы до высоких кабинетов. Чтобы никакие обращения, «записочки» от людей, о которых говорил Президент, не потерялись», - пояснил секретарь Генсовета Партии.

«Обычно по итогам прямой линии через какое-то время готовится список поручений, назначаются ответственные, прописываются сроки исполнения. Но мы ждать не будем. Мы уже начали работу», - подчеркнул Турчак.

Воронежское реготделение Партии уже приступило к анализу проблем, озвученных в ходе прямой линии с президентом. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России», член Генсовета Партии, председатель областной Думы Владимир Нетёсов.

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«Отрадно, что многие из представленных главе государства вопросов не актуальны для наших жителей, как то: проблема обманутых дольщиков или мусорный коллапс. Но главная государственная задача остаётся! А это - повышение уровня и качества жизни граждан. Для этого надо перестроить экономику через создание благоприятного инвестиционного климата, повышение производительности труда», - подчеркнул Владимир Нетёсов.

По его словам, Воронежская область участвует в реализации 11 нацпроектов. Эти же задачи успешно реализует стратегия развития Воронежской области на основе создания благоприятного делового климата, импортозамещения, внедрения новых технологий и комплексной программы развития села, создания современной инфраструктуры, решения кадровых вопросов.

«Сегодня в рядах Воронежского реготделения состоит более 30 тысяч членов Партии и около 13,5 тысячи сторонников. В муниципальных районах действуют 39 местных отделений и 1745 первичных организаций. Высокие результаты в работе достигнуты благодаря реальному улучшению качества жизни в Воронежской области, политической стабильности в регионе, вкладу в развитие экономики края, выполнению социальных обязательств, реализации наших партийных проектов, успешно проведённым важным избирательным кампаниям последних лет, открытости и умению работать с людьми. Это не говорит о том, что у нас нет недостатков. Как и у каждого, они, безусловно, есть. Мы открыты для конструктивной критики, из которой стремимся извлекать правильные уроки», - резюмировал лидер воронежских единороссов, спикер облдумы Владимир Нетёсов.