Немецкий фермер увез в Германию упаковку от воронежских Super-йогуртов «Вкуснотеево»

Все гости (почти 30 человек) являются членами кооператива Hofgut (полное название Hohenloher Molkerei eG) в регионе Баден-Вюртемберг – каждый из них владеет небольшим (по российским меркам) хозяйством. Сырое молоко аграрии сдают на свой же кооперативный завод, на котором выпускают молоко, сливочное масло, сливки. Такие локальные производства характерны для Германии. В России иная система: переработчики предпочитают строить большие современные молочные комплексы, чтобы обеспечить себя стабильным сырьем. Как это работает на практике, и хотели увидеть немецкие фермеры. Поэтому они с большим интересом посетили два ключевых предприятия компании «Молвест» - молочный комбинат «Воронежский» и молочный комплекс в селе Архангельское Аннинского района.

.

На молокозаводе гости увидели, как производят кефир, сметану, спросили технолога, что такое топленое молоко, как его превратить в ряженку, какой жирности делают в Воронеже сметану и многое другое. Кроме того, гости приняли участие в дегустации продукции. Им понравилась моцарелла «Felicita», пришелся по вкусу питьевой йогурт «Морковный фреш со сливками», а от содержимого и упаковки обновленной линейки питьевых Super-йогуртов «Вкуснотеево» председатель совета директоров кооператива Мартин Бошет остался в полном восторге. Он даже увез в Германию набор образцов:

- Когда вернусь домой, переговорю с маркетинговым агентством, чтобы они улучшили упаковку нашей продукции, - заявил Мартин Бошет.

.

К слову, председатель совета директоров также руководит кооперативным молокоперерабатывающим заводом. Как специалист он сразу же оценил подход к оформлению продукции «Вкуснотеево» - то, с каким профессионализмом и любовью она сделана.

Затем делегация побывала на молочном комплексе в Аннинском районе. Здесь содержится 5,5 тыс. голов дойного стада. Это своего рода целая коровья деревня. Причем для того, чтобы животные давали качественное молоко в больших объемах, им здесь построили современные коровники с особой системой вентиляции. Буренки чувствуют себя комфортно и не теряют в надоях даже в самые жаркие летние дни. А быть здоровыми коровам помогает качественный корм, который также производит «Молвест» на собственных комбикормовых заводах. В Германии все иначе – молочное производство там держится плечах небольших фермерских хозяйств.

- Молоко нам поставляют 950 фермеров, - поделился Мартин Бошет. - В год одно хозяйство производит 400 тонн молока. Это небольшие семейные фермы. В среднем они вмещают по 50 коров. Лично у меня также есть молочная ферма, по вашим меркам небольшая. Но в родном регионе Баден-Вюртемберг мы являемся самым крупным производителем молочных продуктов с оборотом 221 миллион евро в год. Завести хозяйства, подобные тем, какие находятся в Воронежской области, у нас не представляется возможным. В Германии для этого попросту нет лишней земли.

Фермер заверил, что увезет с собой в Германию не только упаковки от воронежских йогуртов, но и новый опыт по эффективному содержанию больших молочных комплексов:

- Мы посмотрели, как у вас развивается сельское хозяйство, сколько коров и в каких условиях вы содержите. Было интересно, как устроены крупные молочные комплексы. Видно, что животным здесь хорошо. Это здорово, что в России много интересных проектов, которые можно реализовывать, - резюмировал Мартин Бошет.

.

Справка

Компания «Молвест» – крупнейшая в Черноземье и третья в России компания по объему переработки молока. Объем переработки составляет 470 тыс. тонн продукции в год. У компании восемь молочных заводов, 10 молочных ферм, комбикормовые заводы и сеть фирменных магазинов. Компания производит и продает более 200 наименований молочной продукции, среди которых «Вкуснотеево», «Фруате», «Нежный возраст», «Иван Поддубный» и др.

на правах рекламы