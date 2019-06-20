2019-06-20T17:54:37+03:00
Общество

Уникальный выпускник из Воронежской области: «Мне нравится учиться одному»

17-летний Саша Матиссэн из Нижнедевицкого района почти семь лет был единственным учеником в классе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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За все эти годы Саше ни разу не захотелось перевестись в другую школу.За все эти годы Саше ни разу не захотелось перевестись в другую школу.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Отдельный кабинет, личный репетитор по всем предметам, да еще и приятельская беседа в конце занятия. Едва ли многие школьники могут похвастаться такими условиями обучения. А вот выпускник Першинской школы Нижнедевицкого района Александр Матиссэн может! С пятого класса парень учился один, поэтому не понаслышке знает все плюсы и минусы постоянного внимания педагогов.

«БЫЛО СЛОЖНО, НО ПРИВЫК»

Село Першино отделяет от райцентра всего шесть с половиной километров. И даже становится непонятным, как сельскую школу в 44 ученика до сих пор не сократили/закрыли, а детей не перевели в поселковую гимназию. Местные говорят, что у села есть спонсор. Живет мужчина в Москве, держит сеть аптек. А родом из Першино были бабушка и дедушка его супруги. Вот этот бизнесмен и церковь местную восстановил, и кладбище. Школе тоже помогает: заменил полы и двери, отремонтировал спортзал и некоторые другие кабинеты.

Здание Першинской СОШ. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Здание Першинской СОШ.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

И вот у входа этой старенькой двухэтажной школы нас встречает худощавый, среднего роста парень. Синяя футболка, такие же шорты и рюкзак. Обычный подросток. Чтобы шумные малыши (пришли в лагерь дневного пребывания) не мешали разговаривать, поднимаемся на второй этаж в кабинет, который, судя по картам и портретам на задней стене, мог бы быть классом географии или истории. Но оказывается - это кабинет Саши Матиссэна.

Учителя сами приходят к парню на урок.

- В начальной школе я учился в Киргизии. В пятом классе переехали в Першино, и стал единственным учащимся. Классе в седьмом какое-то время со мной училась девочка, но потом ушла, в девятом - парень из Таджикистана, - рассказывает Саша.

Задаю ему самый главный вопрос: каково учиться одному? Неужели на уроках не скучно?

- Поначалу было сложновато, неинтересно, а потом привык. Времени не много потребовалось: месяца три. К тому же мой класс объединили с ребятами старше на два года. У нас был один руководитель. Так что все мероприятия, праздники были общими. Раздельно только уроки.

Еще одно развлечение - настольный теннис. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Еще одно развлечение - настольный теннис.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Саша признается: первое время учеба не особо давалась. Были даже тройки. Но вскоре парень исправил ситуацию. Говорит, двоюродный дедушка (который его воспитывает) бывший учитель математики и физики, подтянул. А потом сам заинтересовался. Да и как тут не загореться учебой, ведь все же индивидуально и доходчиво объясняют. Так парень стал отличником.

- У нас учителя понимающие, стараются меня одного не сильно загружать. Все, что можно пройти в классе, делаем здесь. Остальное - на дом. По силе моих возможностей. Заботятся, - объясняет выпускник. - Когда, например, со мной мальчик из Таджикистана учился, было хуже. Он плохо знал русский, поэтому учителя уделяли ему много внимания, а я часто занимался самостоятельно. Из-за этого даже сдал немного в учебе в то время.

«ПРОСТО РАЗГОВАРИВАЕМ, ЧТОБЫ РАЗРЯДИТЬ ОБСТАНОВКУ»

В разговоре выпускник сдержан и сосредоточен. Сидит напротив меня за учительским столом, сложив руки в замок. Кажется, ни одного лишнего слова сегодня не прозвучит. Спрашиваю: прогуливал ли уроки?

- Нет, - отвечает. - За дисциплиной следит дедушка. Разве что пропускал занятия по уважительной причине, например по болезни, или когда глава сельской администрации просил помочь. Может, физкультуру раз как-нибудь пропустил и то вряд ли.

С учителями у Саши тоже споров и разногласий нет. Подискутировать могут, например, на уроке литературы во время обсуждения очередного произведения.

В свободное время ребята любят играть в футбол на школьном стадионе. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В свободное время ребята любят играть в футбол на школьном стадионе.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В 11-м классе ежедневно у Александра было по семь уроков. Как правило, проходили они стандартно: проверка домашней работы, объяснение нового материала, практика и домашнее задание.

- В окончании мы часто разговариваем с учителями на отвлеченные темы. Можем рассказать что-то познавательное друг другу, чтобы разрядить обстановку, - делится подросток.

Перейти в другую школу, с большим количество людей, Саша никогда не хотел. Говорит, две основные причины: привык быть один, и неудобно добираться.

- Другие условия: то только ты, а то тридцать человек. Ну, и ездить в Нижнедевицк не хочется. Здесь могу пешком из дома ходить, - после небольшой паузы продолжает Александр. - И тут я могу получить намного больше знаний, чем в другой школе. Да и вообще, как-то не задумывался об этом никогда.

Саша планирует поступить в ВГТУ на программиста. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Саша планирует поступить в ВГТУ на программиста.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Позже в разговоре с классным руководителем выясняется, что дедушка Саши не захотел отправлять его в Нижнедевицк. Как бывший учитель он знает разницу: работать на 30 человек или одного.

- Мне не нужно, чтобы у него в голове ничего не осталось. Да и переживал бы все время, чем он там занимается, пока ждет автобус. Тут у нас то вокал, то танцы, то театр, спорт - каждую субботу соревнования. А там он бы просто ходили по поселку. Поэтому даже не стояло вопроса, чтобы перевести Сашу куда-то. И сам он никогда не просил.

«ХОТЕЛА ПОГЛАДИТЬ, А ОН ВЕСЬ СЪЕЖИЛСЯ»

В школе все учителя очень хорошо отзываются о Саше. Завуч по учебно-воспитательной работе Татьяна Тюхтина рассказывает:

- Парень ответственный, исполнительный, спокойный в отличие от своего родного брата Ильи. Преподаватели часто жалуются на других детей, на Сашу - никогда. Мальчик способный, хорошо учится. Посещает все наши кружки: танцевальный, театральный, музыкальный. Вероятно, у него могут возникнуть трудности с общением в большом коллективе. Ведь у нас он только с учителями, а в группе в университете у всех разные характеры и интересы, надо искать общий язык. Но думаю, он справится. Саша уверенный в себе.

Саша и завуч Татьяна Михайловна. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Саша и завуч Татьяна Михайловна.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Классный руководитель парня Татьяна Шеина во время беседы старается держаться спокойно. Но слезинки, поблескивающие в уголках глаз, выдают волнение.

- Когда Сашу привели в школу, у меня уже был свой класс. Но я ни разу не пожалела, что взяла его. В прошлом году сканировала их выпускные сочинения, в этом году Сашкино тоже, - Татьяна Александровна достает из шкафчика три исписанные листа и зачитывает. В тексте парень размышлял о великодушии. И его рассуждениями очень гордиться наставница.

- Сашка рассказывали, как их с Ильей шмонали там киргизы, какое было отношение. Так что у них есть сравнение: каково там и здесь, - взволнованно рассказывает женщина. - Поначалу мне было дико, какое у них отношение к учителям. Саша забегал первым в класс, чтобы открыть дверь передо мной или девчонками. Какое уважительное отношение. Потом, конечно, влился в струю, обрусел, - смеется при этих словах. - Но все равно: стоит увидеть, что я с сумками, сразу подбегает помочь, или вот накануне подметала школьный двор (а у меня проблемы со спиной) - выхватил веник, говорит: «Я сам».

Александр с классным руководителем Татьяной Александровной. Фото: личный архив.

Александр с классным руководителем Татьяной Александровной.Фото: личный архив.

Переносясь мысленно на годы назад, в какой-то момент Татьяна Александровна замолкает, а потом говорит:

- Это было в пятом классе, он только пришел к нам в школу. Учительница русского языка наклонилась к нему, хотела просто погладить. Ведь у нас дети все как на ладони. Каждый обдутенький, можно сказать. А он как съежился, испугался. Да детка моя! Бедненький! Представляете, каково ему было? Сейчас же Сашка лидер, очень конкретный человек.

Татьяна Александровна почти член семьи, помогала выпускнику с выбором вуза и специальности.

- Помню, в средних классах он хотел пойти в полицию, но у него с сердцем небольшие проблемы. Потом подумали, посмотрели варианты. Решили, что программист в ВГТУ (факультет информационных систем и технологий) - очень хорошо. Бюджетные места есть, плюс конкретную профессию получит. Переживаю за его поступление. У него отличный аттестат, экзамены он очень хорошо сдает для человека, который делает все сам. По профильной математике 45 баллов получил, у нас в прошлом году отличница на 27 написала. По русскому и физике - еще ждем. А еще, может, по льготе как сирота пройдет.

«ЛЮДИ ЧУЖИХ ВОСПИТЫВАЮТ, ЧЕМ МЫ ХУЖЕ?»

Саша вместе с родным братом Ильей живут в Першино в небольшом домике у двоюродных бабушки и дедушки вот уже семь лет. До этого они виделись буквально раз - в Киргизии.

- Мы вместе с женой переехали в Воронежскую область в 2011 году. Оставаться там было невозможно из-за беспредела, который начал твориться в отношении русских. У нас здесь уже жила дочь. И вот спустя какое-то время она приезжает и говорит мне: «Пап, внуки твоего родного брата оказались в детдоме. Люди берут чужих детей и воспитывают, почему мы своих не можем взять?». Так мы и отправились за ребятами в Киргизию, - рассказывает дедушка Саши Анатолий Валентинович.

Семья Матиссэн: дедушка, бабушка и двое внуков. Фото: личный архив.

Семья Матиссэн: дедушка, бабушка и двое внуков.Фото: личный архив.

Ситуация сложилась следующая: брат и племянник Анатолия Матиссэна умерли. Двое мальчиков остались с матерью, которая вскоре спилась.

- В Киргизии мы жили в четырехстах километрах друг от друга. Сашу маленького я видел, а Илью ни разу. Чтобы оформить опеку, пришлось поучиться психологии и философии, потом через суд мне дали разрешение на вывоз детей в Россию, а мать их лишили родительских прав.

Ольге Петровне, жене Анатолия Валентиновича, пришлось смириться с решением мужа и дочери Светы.

- Сложно было. Помню, зашли такие испуганные. Маленькие. Худенькие. Как котята брошенные. Но очень вежливые. Это наша азиатская черта. Потом постепенно привыкли, - рассказывает Ольга Петровна. - С учебой выправили ситуацию, поначалу они не очень хорошо справлялись. Анатолий - с одним, я - с другим. Сейчас, конечно, подросли, иногда находить общий язык становится труднее, но все равно они здорово помогают нам на огороде. Самостоятельные выросли, могут сами себе приготовить. Молодцы. Немного волнуемся, уезжают же в Воронеж. Но там за ними Светланка присмотрит. Да и они будут на выходные к нам приезжать.

P.S. 18 июня у Саши и девятого класса прошел школьный выпускной. Александр получил «пятерочный» аттестат. Вместе с младшим братом и еще двумя ребятами они поблагодарили учителей за все эти годы. Традиционно официальная часть сменилась дискотекой и встречей рассвета.

Выпускной вечер. Фото: личный архив.

Выпускной вечер.Фото: личный архив.

Пять фактов о Саше Матиссэне:

Любимые школьные предметы: математика и физика (хотя с оценками именно по этим предметам и возникали трудности), физкультура.

Предпочтительные развлечения во время перемены: упражнения на турнике в школьном дворе, игры в настольный теннис и шахматы.

Самый близкий друг: родной брат Илья (окончил в этом году девятый класс, отправится учиться в колледж вместе с Сашей).

В свободное время: играет в футбол, занимается воркаутом, плавает. Ну и, конечно, сидит в интернете.

Любимые художественные произведения: «Сын полка», «Война и мир», «Тарас Бульба», «Три мушкетера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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