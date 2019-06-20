Дополнительные расходы на оплату труда бюджетникам в Воронежской области за 6 лет составили 41,3 млрд рублей

В ходе заседания Комитета регионального парламента по бюджетной политике, налогам и финансам, которое было проведено в Верхней Хаве по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, депутаты обсудили исполнение бюджета региона за прошлый год.

Доходы бюджета в 2018 году составили более 113 млрд рублей, расходы – около 102 млрд рублей. Областной бюджет исполнен с профицитом в объеме чуть менее 11 млрд рублей. Более 70% всех доходов составляют собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета. В 2018 году их объем составил более 82 млрд рублей.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 27,4% или 31 млрд рублей, из которых целевые средства от бюджетов других уровней –более 30,5 млрд рублей.

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На реализацию Майских указов в прошлом году в регионе было направлено более 20 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд руб. на достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы – в области образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты населения. Всего же на повышение оплаты труда по Указам Президента РФ за 2013-2018 годы дополнительные расходы консолидированного бюджета составили 41,3 млрд рублей. То есть, прирост собственных доходов в первую очередь направляется на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

– Представленные цифры свидетельствую об уверенном развитии нашего региона. Положительная динамика собственных доходов бюджета позволила финансово обеспечить выполнение всех расходных обязательств региона и существенно снизить его долговую нагрузку, – подчеркнул председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский.

Депутаты единогласно рекомендовали принять в 2-х чтениях закон «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» на ближайшем заседании регионального парламента.

Участники заседания также обсудили особенности работы по формированию бюджета региона на 2019 год.

Бюджет текущего года на 98,4% сформирован по программно-целевому принципу (это один из самых высоких показателей среди всех субъектов РФ) и распределен на 25 госпрограмм. Впервые одной из особенностей его формирования стало выделение средств на новые нацпроекты. На их реализацию в регионе предусмотрено 17,3 млрд рублей, в том числе 7,1 млрд рублей из областного бюджета.

– По уточненному плану доходы областного бюджета составляют 109,7 млрд рублей (в том числе налоговые и неналоговые – 78,4 млрд рублей), расходы – 118 млрд рублей. Сложившийся дефицит в объеме 8,3 млрд рублей, является чисто техническим. Бюджет текущего года сбалансирован, и реален к исполнению без увеличения долговой нагрузки, несмотря на ряд выпадающих доходов, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.