2019-06-18T16:04:47+03:00
Общество

Победители акции «Диктант Победы» смогут бесплатно посетить музеи по всей России

В год 75-летия Великой Победы они также получат право присутствовать 9 Мая на параде Победы на Красной Площади, рассказал председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов
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Подведены итоги всероссийской исторической акции «Диктант Победы», посвященной Великой Отечественной войне и 74-й годовщине Великой Победы. В историческом диктанте приняли участие 150 тысяч человек. В день проведения патриотической акции, 7 мая, знания о войне проверяли на 1373 площадках в 85 регионах России и 23 зарубежных государствах, а также на сайте диктантпобеды.рф. «Диктант Победы» проводился в виде тестов, задания были разработаны Российским государственным гуманитарным университетом под эгидой Российского исторического общества. Все участники получили бланки с 20 вопросами. На ответы каждому участнику было отведено 45 минут.

Результаты акции показали высокий уровень исторической грамотности россиян. Правильно на все задания диктанта ответили более 5,5 тыс. участников, из них 24 человека набрали максимальное количество баллов за пять минут.

Несмотря на то, что диктант был анонимным, участники все же указывали информацию о себе. Так, диктант написали 61% женщин и 39% мужчин. Самому старшему участнику, набравшему 20 баллов, было 90 лет, а минимальный возраст участника, набравшего 20 баллов, – 10 лет.

В Воронежской области акция проводилась региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке Воронежской областной Думы. В тестировании приняли участие боле 1500 жителей региона, в том числе председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента. Максимальный балл за минимальное время набрали 36 жителей Воронежской области.

Цель «Диктанта Победы» заключалась в повышении знаний об истории Великой Отечественной войны, увеличении дополнительного внимания к событиям тех лет.

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Победители акции «Диктант Победы» получат карты, дающие право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране, литературу о Великой Отечественной войне и электронные гаджеты. А абитуриенты, набравшие максимальное количество баллов в «Диктанте Победы», могут получить дополнительные льготы при поступлении в вузы. 10 победителей, ответивших на вопросы теста в рекордно короткие сроки, 22 июня будут приглашены в Москву на памятную акцию, которая пройдет на центральной площадке диктанта – в Музее Победы, а в следующем году, в год 75-летия Великой Победы, они получат право присутствовать 9 Мая на параде Победы на Красной Площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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