«В Воронеж я больше не приеду!»: путешественника-инвалида выгнали из хостела

Путешественник-инвалид Алексей Костюченко столкнулся в Воронеже с, мягко говоря, непозволительной грубостью. По словам 60-летнего мужчины, его унизительно выгнали из хостела на улице Ленина. Теперь он твердо заявляет: «В Воронеж я больше не приеду!»

«Поднимайтесь»

В 2019 году Алексей Костюченко на своем хендбайке (трехколесная инвалидная коляска) отправился в очередное удивительное путешествие из Санкт-Петербурга в Адлер. Это уже не первый подобный «поход» энтузиаста. В 2000-м мужчина в состоянии алкогольного опьянения получил обморожение - потерял ноги, одну кисть и пальцы на другой руке. С тех пор он многое переосмыслил и кардинально изменил свою жизнь: сплавлялся на байдарке, играл в спектаклях, участвовал в легкоатлетических соревнованиях…

В этом году путешественник-инвалид держит путь на открытый фестиваль культуры и спорта «Пара-Арт». Как раз 17 июня на его страницах в социальных сетях появилось фото, на котором Алексей Костюченко улыбается на фоне дорожного знака с надписью «Воронеж».

- Еще на трассе я забронировал на два дня место в хостеле. Объяснил ситуацию, что я - инвалид, путешествую, у меня коляска, и мне нужна крыша. По телефону сказали: «Есть грузовой лифт, вы сможете подняться, место найдем». Но я приехал на день раньше, - рассказывает Алексей.

Путешественник нашел дом № 56 на улице Ленина и прямо у ворот позвонил с просьбой пустить его переночевать пораньше. По словам мужчины, администраторы вначале ссылались на то, что мест нет, но, подумав, все-таки ответили: «Поднимайтесь».

В это время к Алексею Костюченко как раз подошел парень, который также жил в этом хостеле. Молодой человек подержал двери, помог донести некоторые вещи, нажать кнопку лифта. Так вместе они поднялись на восьмой этаж.

- Открывается дверь лифта. Стоит администратор. И говорит: «Это что здесь такое ползает?» Я это молчком сглотнул. Говорю: «Бронировал у вас место на два дня, только что разговаривал с вами по телефону, и вы предложили мне подняться». В ответ: «Мне здесь такие не нужны». И все! - изумляется наш собеседник.

Фото: архив Алексея Костюченко

«Каждый должен за свои слова отвечать»

Пришлось путешественнику-инвалиду вновь попросить того же парня спустить вещи и подержать двери.

- Сколько мы ехали с восьмого этажа, он все извинялся и извинялся за Воронеж. Но ведь каждый должен за свои слова отвечать! Почему посторонний человек извинялся за этого…? Что-то у вас здесь не так, - с горькой усмешкой говорит Алексей Костюченко.

В самом же хостеле твердо придерживаются позиции, что мужчину никто не оскорблял.

- Он нас не предупредил. А сопровождающего у него не было, - отвечает администратор хостела Михаил. - А у нас ничего не приспособлено: лифт, лестницы, ворота, домофоны... Он бы здесь разместиться не смог. Да и тесно... Пандус есть, но я даже не знаю, как на нем можно подниматься без помощи. Это, как минимум, сложно.

По словам путешественника, это не первый подобный случай: во многих других городах инфраструктура для людей с инвалидностью выполнена максимум на «троечку». Наш герой уже сталкивался с тем, что его не пускали в кафе, или предлагали оставить коляску на улице под навесом, не понимая, что коляска – это и есть его ноги.

История Алексея Костюченко тронула многих воронежцев в социальных сетях, некоторые даже предлагали ему помочь переселиться в один из популярных местных отелей. Однако путешественник сам нашел себе жилье. Буквально по соседству от места, где произошел инцидент, он подобрал другую гостиницу.

- Там такие доброжелательные люди были. Всего двести метров - а такая разница! – делится гость Воронежа. - Теперь живу хорошо.

К слову, путешественник уже успел выбраться в город, съездил на Адмиралтейскую набережную, сфотографировался у «Гото Предестинации», переехал мост.

- Осадок-то остался, - вздыхает наш собеседник. - Но 19 июня я с чистой совестью и добрым сердцем продолжу путешествие. Дальше поеду в Ростов!