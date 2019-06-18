ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Арсенал Недвижимость»

Заемные средства предоставляются в рамках проектного финансирования строительства трех новых корпусов жилого комплекса «Энфилд» со всей сопутствующей инфраструктурой в Ленинградской области.

Общая площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. Сдача корпусов запланирована, начиная с четвертого квартала 2020 года.

«ВТБ уже много лет сотрудничает «ГК «Арсенал-Недвижимость». Мы принимали участие в финансировании строительства первых двух корпусов жилого комплекса «Энфилд» и сейчас готовы предоставить кредитные средства на дальнейшую реализацию проекта. Отрадно, что наши клиенты уже поддерживают такую систему финансирования, демонстрируя полную готовность к работе по новым правилам», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«В условиях законодательных изменений мы особо ценим развитие эффективного сотрудничества с ВТБ (ПАО). Оно позволяет нам успешно реализовывать проекты и обеспечивать сдачу возводимых объектов в срок», − подчеркнул генеральный директор ГК «Арсенал-Недвижимость» Арсений Лаптев.