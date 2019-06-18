Воронежская область отметила свой юбилей

Воронежская область обрела самостоятельный статус и современное название 13 июня 1934 года. На праздничное мероприятие в связи с 85-летием региона в Большой зал правительства были приглашены представители органов власти, правоохранительных структур, общественных организаций, а также граждане, имеющие особые заслуги. Здесь же состоялась церемония вручения государственных и областных наград.

НЕ УТРАТИЛИ ПОЗИЦИЙ И ДОБИЛИСЬ НОВЫХ УСПЕХОВ

Перед началом торжественной церемонии в зал внесли флаги РФ и Воронежской области. Прозвучал гимн России, на сцену вышел губернатор Александр Гусев.

- Символично, что этот праздник мы отмечаем практически одновременно с Днем России. Будучи преимущественно аграрной, наша область является значительным промышленным, образовательным и культурным центром страны. При этом она не только не утратила свои позиции в сельском хозяйстве, в котором добилась впечатляющих успехов. Предприятия сферы АПК оснащены по самому последнему слову техники. По темпам прироста надоев мы первые в России, наша мраморная говядина стала настоящим брендом. Нам удалось изменить не только принципы ведения сельского хозяйства, но и отношение к организации жизни селян - в течение последних лет мы комплексно занимались вопросами благоустройства сельских территорий.

По словам губернатора, следующим этапом развития сельского хозяйства станет наращивание экспорта продукции АПК и запуск органического земледелия. В то же время не менее объемным является и промышленный сектор региона:

- Многие производства сейчас продолжают наращивать свои мощности, внедряют инновации, расширяют партнерские связи, в том числе на международном уровне.

Воронежская область всегда славилась не только трудовыми достижениями. Мы гордимся тем, что наша земля дала миру много выдающихся ученых, литераторов, деятелей искусства. Сегодня мы бережно храним их наследие и стараемся его приумножать.

У нас проходят яркие события, которые привлекают тысячи гостей.

Одним их таких событий Александр Гусев назвал международный Платоновский фестиваль искусств.

- Разменяв девятый десяток, наша область остается молодым по духу регионом. У нас учится более 100 тысяч студентов, работают десятки вузов, колледжей и техникумов.

Наша молодежь задает тренды в общественной жизни, активно занимается волонтерством, участвует в реализации социально значимых проектов и инициатив. Можно долго перечислять достижения области. Но не менее красноречиво о потенциале региона говорят планы на перспективу. В ближайшие годы мы планируем построить десятки социальных объектов, на более эффективных принципах развивать экономику, продолжать обновление инфраструктуры населенных пунктов, повышать уровень подготовки специалистов, доступности услуг и комфорта вводимого жилья. При поддержке федерального центра начата реализация масштабных Национальных проектов, заметные позитивные результаты которой жители ощутят уже к следующему юбилею региона.

Губернатор выразил уверенность, что воронежцы примут активное участие в судьбе своей малой родины:

- 85 лет вмещают судьбы нескольких поколений, которые добросовестно трудились, героически воевали, растили детей и строили наше будущее. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто вкладывал силы и душу в благополучие родной земли. В этот праздничный день мы обязаны низко поклониться ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, всем, кто пережил то страшное лихолетье, всем, кто погиб и ушел от нас.

Глава региона пожелал всем жителям здоровья, счастья, мира, успехов во всех начинаниях, а Воронежской области - добра, любви и процветания!

Также Александр Гусев зачитал поздравления воронежцам от заместителя председателя правительства России Алексея Гордеева. По словам вице-премьера, главное достояние региона - его жители, которым зампред пожелал здоровья и успехов в труде.

Председатель областной Думы Владимир Нетесов передал теплые слова в связи с 85-летием региона от спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. А от себя добавил, что у Воронежской области есть все для того, чтобы быть успешной.

О том, как сохранить этот успех, не растерять его, сказал и глава Воронежской митрополии митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

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ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН СТАЛО БОЛЬШЕ

Затем Александр Гусев, Владимир Нетёсов и владыка Сергий приняли участие в награждении жителей региона.

Орден Мужества получил советник управляющего директора по безопасности полетов ВАСО Геннадий Рябов. Заслуженным работником ракетно-космической промышленности РФ стал слесарь Воронежского мехзавода Александр Фисюнов, заслуженным учителем РФ - учитель СОШ № 3 Нововоронежа Эдуард Чудаков, заслуженным врачом РФ - заведующий отделением горбольницы № 3 Воронежа Владимир Андрейчук, заслуженным строителем РФ - генеральный директор «Выбора» Александр Цыбань.

Кроме того, почетными гражданами Воронежской области стали народный артист РФ Анатолий Гладнев, ветеран труда Вячеслав Зарубин, член попечительского совета историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» Татьяна Гордеева и ректор педагогического университета Сергей Филоненко. По его словам, всех, кто получил в этот день награды, объединяет «несомненное стремление в течение всей своей деятельности способствовать экономическому развитию Воронежской области, поднимать престиж области на федеральном уровне».

- Для меня Воронежская область - это моя родина. Я здесь родился и с 20 лет студентом пединститута впервые приехал в военные архивы в Подольск. И вот уже 40 лет работаю в этих архивах с одной целью - восстановить правду о Великой Отечественной войне, рассказать о подвиге города Воронежа и подвиге его жителей. Дело в том, что не многие знают, что (если не брать в расчет Москву и Ленинград в годы войны) наш регион входит в тройку областей, которые послали на фронт самое большое количество жителей. Сохранить правду об этих событиях и имена этих людей - задача моей жизни во благо Воронежской области, - отметил Сергей Филоненко.

НАША СПРАВКА

Понятно, что нашему региону гораздо больше, чем 85. Например, только Воронежу в этом году исполняется 433 (был основан как город в 1586-м). Но 13 июня 1934 года Президиум ВЦИК РСФСР принял Постановление об образовании нашего региона в границах с Украиной, Ростовской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской и Саратовской областями. Вообще, с географическим положением нам крупно повезло: через регион проходит главная артерия страны - трасса М-4 «Дон», соединяющая центр России с ее югом и северо-западом. Повезло нам и с климатом, а также с качеством земли, которое позволяет ставить рекорды в сельском хозяйстве. Ну и конечно, как многие отмечают, в Воронежской области живут очень трудолюбивые и талантливые люди