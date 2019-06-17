Воронежский губернатор вручил Платоновскую премию

Вчера, 16 июня завершился IX Международный Платоновский фестиваль искусств. За эти две недели зрители смогли прикоснуться к образцам прогрессивного мирового искусства в разных его видах и интерпретациях.

Без сомнения, центральным событием фестиваля стала церемония награждения лауреата Платоновской премии. В этом году диплом, памятный знак лауреата премии и миллион рублей получил театральный художник и писатель, главный художник БДТ им. Г.А. Товстоногова, Народный художник РСФСР Эдуард Кочергин. Награду ему вручил на сцене Воронежского концертного зала губернатор Александр Гусев.

– Члены экспертного совета Платоновского фестиваля достаточно много предложили знаменитых творческих людей, кто по праву мог бы быть лауреатом нашей премии. Как правило, в таких ситуациях сложно завершить процедуру и выбрать самого достойного. Но в этом году процесс выбора дался очень легко, потому что абсолютное большинство экспертов – и тех, кто принимал очное решение, и кто голосовал заочно – назвали лауреатом Эдуарда Степановича Кочергина. Это решение, на мой взгляд, очень правильно и символично, тем более в Год театра, потому что без творчества Эдуарда Степановича сложно представить и советское, и современное искусство. Более сотни спектаклей поставлено с его участием. Но как человеку творческому ему тесно в такой узкой области: Эдуард Степанович – автор нескольких литературных произведений, которые получили и известные национальные премии, и любовь и интерес читателей. Символично, что Платоновская премия вручается с формулировкой «за многогранность и достоинство, – отметил Александр Гусев.

Эдуард Кочергин поблагодарил за присуждение ему премии, а также признался в любви к Андрею Платонову:

– Это грандиозно, что я получаю вашу премию имени великого русского писателя Платонова, который ваш, кровный. Он фантастический писатель, который еще до конца не разгадан, и вместе с тем с абсолютной русской философией. Это премия для меня – признание моего профессионализма как писателя и как художника. Этот «микс» дает мне жизнь.

Он также добавил, что Воронеж стал для него открытием:

– Очень красивый город, очень зеленый. И мне показалось, люди не суетливые, а степенные. И, конечно, фестиваль Платоновский – это ваш бренд. Он стал известным во всей стране. Я вас с этим поздравляю, это не каждый город может сделать. Вам это удалось.

После вручения Платоновской премии состоялся показ спектакля Роберта Стуруа «Вано и Нико».

НАША СПРАВКА

Платоновская премия учреждена правительством Воронежской области и присуждается с 2011 года российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние РФ и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций. Обладатели премии прошлых лет стали Народный артист РФ, художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин, художественный руководитель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, писатель Андрей Битов, российский кинорежиссер Александр Сокуров, российский писатель, сценарист Алексей Иванов. В минувшем году премию поделили между двумя лауреатами – актрисой Аллой Демидовой и театральным режиссером Анатолием Васильевым.