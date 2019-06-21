Смотровые площадки и уютные уголки: лучшие места Воронежа для автомобильных свиданий

"Ну что, куда поедем?" - спрашивает она, с любопытством глядя тебе в глаза. "Сюрприз!" - отвечаешь ей, чтобы сделать вид: все под контролем, впереди - тщательно распланированный романтический вечер. Самое время украдкой открыть эту страницу и выбрать подходящий маршрут автомобильного свидания.

Несколько лет назад мы уже представляли похожий список. Однако некоторые из перечисленных мест просто исчезли, некоторые в значительной степени растеряли свою прелесть. Поэтому решили освежить гид и добавить что-то новенькое. Поехали!

Виды на Чижовку.Фото: Игорь БУГАЕВ

Виды на Чижовку

Что за место

Небольшая площадка в Песчановке на высоком берегу водохранилища.

Плюсы

Фантастический вид на огни Воронежа.

Минусы

Уединения может не получиться – место довольно популярно среди автомобилистов.

Как добраться

Едем по улице Саврасова в сторону водохранилища. Уходим с асфальта на Шахтинскую у большой детской площадки. Грунтовка здесь неплохая – пройдет почти любой автомобиль.

Площадка у Дворца подводного спорта.Фото: Игорь БУГАЕВ

Площадка у Дворца подводного спорта

Что за место

Да вы и так знаете, что это за место. Как? Не знаете? Что ж, приятно, что наш материал читают жители других регионов.

Плюсы

Вечером здесь можно полюбоваться отличным видом на город.

Минусы

Придется прослушать дискографию Элджея из нескольких десятков автомобилей, владельцы которых тоже приехали полюбоваться отличным видом на город.

Как добраться

Едем в сторону берега по улице Димитрова.

Железнодорожный мост у Отрожки.Фото: Игорь БУГАЕВ

Железнодорожный мост у Отрожки

Что за место

Шикарный вид на левый берег Воронежа с саундтреком от "Российских железных дорог".

Плюсы

Здесь можно считать не только звезды, но и вагоны проносящихся мимо поездов.

Минусы

Не лучшее место для первого свидания: дорога проходит по темным дачным проулкам. Есть вероятность, что девушка примет вас за маньяка и попробует выпрыгнуть из машины на ходу.

Как добраться

Движемся по набережной Массалитинова в сторону Северного моста. Вместо того, чтобы уйти по главной налево, уверенно плывем прямо. Долго-долго никуда не сворачиваем, оставляя по сторонам пентхаусы и дачи. Дорога изобилует выбоинами и лежачими полицейскими. Перед самым мостом периодически насыпают кучу песка, которую обычно можно обогнуть.

Дамба Вогрэсовского моста.

Дамба Вогрэсовского моста

Что за место

Узкая площадка в нескольких метрах от дороги, где почему-то чувствуешь спокойствие и уют.

Плюсы

В каком-нибудь курортном городе доступ в эту зону сделали бы платным – под предлогом того, что отсюда можно понаблюдать самый красивый закат.

Минусы

Если ваша девушка – заядлый рыболов, то этим местом ее не удивить.

Как добраться

Переезжаем Вогрэсовский мост со стороны левого берега, а потом уходим направо у указателя «МЧС». Раньше можно было проехать вдоль дамбы, сейчас дорога закрыта.

Обрыв у Белого колодца.Фото: Игорь БУГАЕВ

Обрыв у Белого колодца

Что за место

Это другая планета.

Плюсы

Ради фотоснимка на столь же красивом фоне люди преодолевают сотни километров, вам же нужно проехать отсилы десять.

Минусы

В сухую погоду к обрыву проберется почти любая машина. Ну а после дождя возникает риск, что автомобильное свидание пройдет в какой-нибудь луже посреди поля.

Как добраться

Едем в сторону села Девица по Курской трассе, у поворота на карьер «Белый колодец» разворачиваемся (внимание! не поворачиваем к самому карьеру). Минуем остановку, съезжаем на обочину и высматриваем дорогу в поле.

Шиловская дамба.Фото: Игорь БУГАЕВ

Шиловская плотина

Что за место

Рядом с плотиной есть уютные площадки по обеим берегам водохранилища. На левом можно остановиться перед воротами зоопитомника «Тигули»; на правом – занять одну из полянок у воды.

Плюсы

Синтез природной и индустриальной красоты. Впечатляющая панорама водохранилища и вид на массивные сооружения плотины, а также недостроенную атомную станцию.

Минусы

За самой плотиной ведется постоянное наблюдение, так что романтических пеших прогулок по ней лучше не предпринимать. В противном случае голос из громкоговорителя попросит вас со второй половинкой удалиться куда подальше.

Как добраться

К плотине можно подобраться как через Шилово (с правого берега), так и через Масловку и Семилукские выселки (с левого).

Склоны в Новогремячьем.Фото: Игорь БУГАЕВ

Склоны в Новогремячьем

Что за место

Дон. Молчаливый, величавый, прекрасный. И земля, пропитанная сонными дождями, кровью предков и самой русскостью.

Плюсы

В этом месте расцветает желание жить, желание любить, желание кричать об этом во всю глотку посреди поля.

Минусы

Если покорение бордюра во дворе было сложнейшим испытанием проходимости вашего автомобиля, то лучше выберите другое место. Без шуток.

Как добраться

Проезжаем через Шилово, переправляемся на другой берег Дона по понтонному мосту. Дальше – импровизация.

Берег Дона.Фото: Игорь БУГАЕВ

Берег Дона

Что за место

Тут не одно место, а множество – причем на любой вкус. Можно устроить пикничок прямо у воды, можно свесить ноги с небольшого утеса, можно уединиться в чаще с видом на другой берег.

Плюсы

Можно в течение недели проезжать вдоль этого берега, и всякий раз находить новые уютные места.

Минусы

Чтобы романтическая беседа не прерывалась ругательствами, возьмите с собой средство от комаров.

Как добраться

Едем по Курской трассе в сторону Воронежа. Перед мостом через Дон «ныряем» направо. Вдоль другого берега тоже разбросано немало хороших местечек. Подъехать к нему можно из Шилово.

Вид с холмов старого Воронежа

Что за место

Участок на обрыве, который используется местными жителями как парковка, а всеми остальными - как главная автомобильная смотровая площадка.

Плюсы

Чтобы здесь оказаться, не нужно щупать бампером разбитые грунтовки неизведанных районов. Место - в самом центре города, к нему ведет хорошая дорога.

Минусы

Припарковаться получится далеко не всегда. Места заняты либо машинами местных жителей, либо компаниями любителей кальяна. Останавливаться в правой части площадки не рекомендуем. Рядом - мусор.

Как добраться

Поворачиваем с улицы Степана Разина на улицу Цюрупы и едем вперед, пока не увидим панораму левого берега.