2019-06-17T10:15:23+03:00
Экономика

ВТБ стал контролирующим акционером ГК РТК

Банк ВТБ (ПАО) и акционеры ГК РТК достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК
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Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом.

За последние годы Россия существенно нарастила объемы производства и экспорта пшеницы и других зерновых культур, и по этим показателям сегодня входит в тройку мировых лидеров. Для отечественного сельского хозяйства и экономики страны в целом данное направление приобрело стратегический характер.

Цели группы ВТБ на зерновом рынке предусматривают достижения дополнительной синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли, что поможет увеличить эффективность логистических цепочек внутри страны, сделает прозрачным ценообразование, обеспечит приток капитала, позволит модернизировать логистическую инфраструктуру рынка, повысит скорость и эффективность поставок, что в конечном счете приведет к повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках.

Модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры – одна из приоритетных стратегических задач ГК РТК. Железнодорожный транспорт обеспечивает около 50% поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом осуществления поставок зерна из удаленных регионов России для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах.

Развитие инфраструктуры внутрироссийских перевозок, снижение волатильности рынка и предоставление качественной и надежной услуги для профильных российских предприятий также являются важнейшими стратегическими задачами ГК РТК.

ГК РТК и группа ВТБ намерены продолжить развитие других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральные удобрения. Уникальная экспертиза, собственный аналитический центр компетенции и стабильные финансовые показатели холдинга позволяют говорить о высоком потенциале дальнейшего роста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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