2019-06-17T09:43:08+03:00
Общество

16 июня – День медицинского работника

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Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения, студенты-медики!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы служите самым гуманным целям – сберегаете жизни и здоровье людей. Ваше призвание предполагает постоянную готовность приходить на помощь, большие затраты энергии и душевных сил, отзывчивость и участие. Но лучшим результатом вашего нелегкого и ответственного труда всегда являлась благодарность бывших пациентов.

В наше время возрастают требования к уровню компетенции медицинского персонала, техническому оснащению учреждений, методам диагностики и лечения. Органы власти Воронежской области стремятся создавать условия для повышения качества оказания жителям медицинской помощи. В то же время, остаются проблемные вопросы, решению которых будет способствовать дальнейшее совершенствование организации работы на региональном уровне и, конечно же, реализация Национального проекта «Здравоохранение».

Уважаемые медработники!

Искренне благодарны вам за верность любимому делу и принципам Гиппократа! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в профессии!

С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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