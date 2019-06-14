2019-06-14T19:23:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили, что угрозы населенным пунктам нет
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пока не известно, насколько в тушении задействованы спасателиПока не известно, насколько в тушении задействованы спасателиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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14 июня стало известно о пожаре на полигоне по утилизации боеприпасов «Погоново» в Хохольском районе Воронежской области. По предварительной версии, после возгорания сухой травы началась детонация снарядов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что этот участок подведомствен военным. В то же время нам подтвердили, что угрозы населенным пунктам нет, хотя ближайшее село находится примерно в 20 километрах от полигона. Местные добровольные пожарные дружины также не привлекались для тушения.

Как объяснил представитель Минобороны РФ, в Воронежской области в результате пала травы на участке земли, прилегающей к полигону «Погоново», огонь перекинулся на территорию полигона.

Однако силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. На данный момент осуществляется проливка территории. Пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Вместе с тем, информация о том, что началась детонация снарядов не подтвердилась.

- За полем от нас находится тот самый полигон. Так что, можно сказать, что нам все видно. Ничего сегодня не слышали: ни взрывов, ни ударов. Да и дым столбом не стоит, - рассказал «КП-Воронеж» один из жителей дачного кооператива, который находится в непосредственной близости от полигона «Погоново».

ИСТОЧНИК KP.RU

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