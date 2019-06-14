В Воронежской области отремонтируют в 3 раза больше дорог, чем в прошлом году

Вместе с руководителем профильного департамента правительства и начальником Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения депутаты Воронежской областной Думы осмотрели участки автодороги местного и регионального значения, которые реконструируются в Панинском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В частности, депутаты побывали на участке межрайонной автомагистрали, которая реконструируется с применением технологий, позволяющих снизить затраты на ремонт 1 км дороги в несколько раз. При этом минимальный гарантийный срок для такого твердого покрытия составляет 5 лет.

Как отметил председатель Комитета облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, задача выездного заседания, в том числе, изучить передовой опыт ремонта автодорог, с тем, чтобы распространить его на другие муниципальные районы.

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В ходе выездного заседания депутаты Воронежской областной Думы рекомендовали департаменту промышленности и транспорта Воронежской области рассмотреть возможность выделения бюджетных средств для финансирования разработки проектно-сметной документации и строительства новой автостанции в р.п. Панино, а также включить в план ремонта автомобильных дорог Воронежской области на 2019-2020 годы несколько наиболее изношенных участков автомобильных дорог Панинского района.

Председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Воронежской областной Думы Владимир Верзилин поблагодарил руководство тех районов, которые разместили в открытом доступе на своих официальных сайтах информацию о ремонте дорог в 2019 году.

– Важно, чтобы не только органы государственной власти и органы местного самоуправления, но и общественность имела возможность своевременно знать о планах и результатах выполненных дорожных работ, – подчеркнул парламентарий. – Важно обеспечить контроль, как депутатский, так и общественный, за эффективностью использования средств дорожных фондов.

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Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, осенью этого года запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам, связанным с реализацией региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Одним из главных итогов реализации нацпроекта должно стать приведение автодорог Воронежской области в нормативное состояние. Кроме того, реализация национального проекта предполагает уменьшение протяженности региональных и федеральных трасс, работающих в режиме перегрузки, что, в конечном счете, должно привести к сокращению числа транспортных заторов и снижению общей аварийности.