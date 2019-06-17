На 10% больше: девятый Платоновский фестиваль продал билетов на 33 млн рублей

В Воронеже завершился девятый Платоновский фестиваль. Дирекция подвела итоги форума искусств, который в этом году прошел с 1 по 16 июня. Можно констатировать, что Платоновфест зарекомендовал себя как грандиозное явление, настоящий бренд Воронежа. И девятый сезон подтвердил высокий уровень и сохранил достигнутый ранее авторитет.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР И БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ ПОСТАВИЛИ РЕКОРД ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

- Фестиваль прошел гладко. В доброжелательной атмосфере. Сохранил многогранность, открытость разным категориям зрителей. Каждое из событий фестиваля нашло свою публику. Практически все задуманное удалось, за исключением одной потери - из-за травмы плеча скрипача Ары Меликяна не состоялся концерт в Рамони. Кроме этого драматического момента удалось все. И то, что уличный парад пришлось заменить на открытие на Адмиралтейке с большим количеством горожан, себя оправдало, - отметил худрук Платоновфеста Михаил Бычков. - Мне понравилась атмосфера, которой два дня жила Адмиралтейская площадь. Меня приятно удивила публика: как мирно, цивилизованно, уважительно друг к другу вели себя горожане и в Белом колодце, и на Адмиралтейке, и на книжной ярмарке. Не мусорили, не нарушали общественный порядок. Острота была не в эксцессах, а в качестве событий, которые прошли на форуме.

Из 94 мероприятий Платоновского фестиваля 54% было бесплатных, 46% - платных.

- Непонятно, почему у нас принято показатели одного года сравнивать с показателями предыдущего? Ведь программы разные, с разным количеством событий. В то время как объем поддержки от наших учредителей каждый год одинаковый. Что касается этого года, заполняемость залов составила более 95%. Было много мероприятий со 100% посещаемостью, были рекорды - в Белом колодце и Зеленом театре. Билетов продали на 33 млн рублей - на 10 процентов больше, чем в прошлом году (в 2018-м было 30 млн), - отметил худрук. - Я переживал, когда в конце апреля остановилась продажа билетов, в начале мая она традиционно стоит, но в итоге все закончилось хорошо, публика была активна, накануне фестиваля зрители вернулись в кассы.

В девятом фестивале приняли участие более 1000 исполнителей из 17 стран. Из них около 200 – это участники хоров в «Песнях Гурре». В организации фестиваля помогали более 220 волонтеров.

НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ОСНАЩЕННОСТЬ ЗАЛОВ

Рассказывая об итогах форума, худрук упомянул и о насущных проблемах.

- Мы рассматривали возможность участия в фестивале тайваньского и китайского проектов. Но поняли, что это дорого и непросто организационно: огромные труппы, гонорары, техническое обеспечение. А с ним у нас серьезная проблема. В концертном зале штанкеты двигаются от кнопки, а если бы это была нормальная компьютеризированная система верхней механики сцены, можно было бы творить чудеса. Я знаю, что в планах ремонтировать фасад концертного зала, хотя он вроде бы прилично выглядит, гораздо важнее было бы сделать в ВКЗ современную сценическую механику, - уверен Михаил Бычков. - Помню, на первом фестивале я просил отремонтировать гримерки в филармонии, где была абсолютная разруха, чтобы не было стыдно привезти туда нормальных солистов. Фестиваль стал локомотивом улучшений и совершенствований. В оперном нужно было отремонтировать душевые, ведь привозили международные балетные труппы. Вы не представляете, от какого количества возможностей мы отказываемся из-за того, что в нашем городе нет технической базы. Конечно, неплохо оборудованы Кольцовский и Камерный театр, но это маленькие площадки. Нам не хватает как минимум одной экспериментальной площадки, которая была бы свободной, простой и функциональной, чтобы там можно было показать что угодно - и «Чевенгур» Льва Додина, и хип-хоп спектакль. Есть необходимость в большой площадке. Ее можно было бы использовать круглый год для разных проектов. Это может быть даже переоборудованный цех завода. Нужно место, не очень большое количество ресурсов, а главное – правильное проектирование и контроль театральных профессионалов за тем, чтобы там построили то, что надо. В цокольном этаже ВКЗ огромное пространство, где можно оборудовать экспериментальную площадку, которую мог бы использовать фестиваль. Стоит также говорить о будущем театра оперы и балета: не ограничиваться ремонтом оперного, важна его современная техническая начинка.

Худрук фестиваля призвал использовать престиж фестиваля для общего развития Воронежа, в том числе, и с точки зрения туристической привлекательности региона.

- Если бы Воронеж круглый год мог быть таким, каким он является в дни Платоновского фестиваля - гостеприимным, добрым, любопытным, с такой интенсивностью культурных переживаний, это было бы неплохо, - уверен Михаил Бычков. - Многие уничижительно говорят, что лишь 10% воронежцев вовлечены в орбиту фестиваля. Но вы посчитайте: это же 100 тысяч человек - гигантское количество людей. Давайте сделаем так, чтобы в эту орбиту было вовлечено больше жителей. Пусть они не попадут в филармонию, пусть отправятся на бесплатные мероприятия, посетят книжную ярмарку, сходят на мастер-классы, открытые репетиции. Я был бы рад, если бы соседние области проявили интерес. Когда в Воронеже находится выдающийся исполнитель, что мешает проехать сотню километров?