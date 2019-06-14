Выходные в Воронеже: финал Платоновфеста, "Песни над Доном", "На Троицу"

ПЕСНИ НАД ДОНОМ

С 14 по 15 июня в Воронежской области пройдёт VII фестиваль «Песни над Доном». На него съедутся коллективы и исполнители из 12 районов Воронежской области, а также гости из Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской областей, Луганщины и Москвы. На форуме выступят вокальные ансамбли «Раздолье» и «Сельские зори», хоры русской песни из Лискинского и Ольховатского районов, ансамбль казачьей песни «Донская вольница», ансамбль национальной песни «Белояр».

В первый фестивальный день артисты выступят в селах Верхнемамонского района. А 15 июня праздник развернется на живописном берегу Дона С 15.00 будет работать выставка-ярмарка изделий народных умельцев, пройдет презентация крестьянских подворий Верхнемамонского района «Каждое село свой обычай знает». А в 18.00 на фестивальной сцене, откуда открываются завораживающие просторы Дона, начнется гала-концерт фестиваля «Славься, наш Дон!».

НА ТРОИЦУ

15 и 16 июня в Новой Усмани пройдет XXI фольклорный фестиваль «На Троицу». Традиционной форум славянской культуры приурочен к одноименному православному празднику.

15 июня в 17.00 на центральной площади райцентра студенты отделения этномузыкологии Воронежского института искусств представят музыкально-этнографический спектакль «Пролетели все наши года», который поставила профессор ВГИИ Галина Сысоева. Затем фестивальные мероприятия с участием фольклорных коллективов пройдут в домах культуры Отрадного, Бабякова и Рыкани.

16 июня в Спасском храме Новой Усмани пройдет праздничная служба. А в 12.00 на берегу Усманки стартуют народные гуляния. Участники фестиваля будут водить хоровод, спускать на реку троицкий венок, жарить традиционное блюдо праздника - яичницу. А на сцене выступят фольклорные коллективы из Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и Латвии. На берегу раскинутся сельские подворья 16 поселений Новоусманского района, а народные умельцы представят свои поделки на ярмарке.

ПРЕМЬЕРА ШОУ "АРТИСТЫ-АКРОБАТЫ" В ВОРОНЕЖСКОМ ОКЕАНАРИУМЕ

Воронежский океанариум приглашает на летнюю премьеру - шоу морских котиков «Артисты-акробаты». Ластоногие трюкачи под управлением опытных тренеров подготовили программу в цирковом жанре и готовы продемонстрировать все свои навыки, умения и артистизм. Грациозные создания будут скользить по водной глади, выполнять прыжки и стойки, весело подбрасывать мячики и ловить кольца.

На этих выходных посетите экскурсию-игру для всей семьи «Пиратские истории», бывалый пират расскажет десятки историй о путешествиях, морских и сухопутных животных, их особенностях и повадках, проведет по экспозиции океанариума.

"Пиратские истории" в 12.00, "Артисты-акробаты" в 15.00, шоу кормления акул в 18.00. Чтобы успеть посмотреть все программы и шоу в один день и не устать, можно воспользоваться услугой неограниченного входа-выхода на экспозицию. Очень удобно для тех, кто хочет провести в океанариуме целый день. Посещение программ не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум). Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

фото Воронежского океанариума

МУЗЕЙ В КИНО «Микеланджело: Любовь и смерть»

15 июня в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут еще один фильм из художественного цикла. Один из важнейших художников эпохи Возрождения стал объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее в Лондоне. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и «Манчестерской Мадонны») был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный и истинный портрет великого художника.

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ТЕАТР В КИНО «Ричард II»

16 июня в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из лондонского театра "Глобус". Покажут "Ричарда II". Пьеса Шекспира, целиком написанная стихами, поражает красотой и ритмичностью текста и тонкостью психологических коллизий. «Красивейший из королей», как называли Ричарда II в хрониках современников, живущий в мире собственных представлений о божественной природе королевской власти, сталкивается с реальностью, и через падение и боль познает человечность. Размышления о природе власти и ответственности, которую она накладывает.

Режиссер глобусовской адаптации Саймон Годвин делает акцент на историчности, ярких цветах и красочных костюмах. Он не углубляется в поиски актуальности, а просто рассказывает историю так, как она написана у барда, передав самое главное - ритм шекспировского стиха.

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КНИЖНАЯ ЯРМАРКА И ЭСТАФЕТА-ЧТЕНИЕ

С 14 по 16 июня на Советской площади пройдет книжная ярмарка Платоновфеста. В ней примут участие более 120 независимых издательств.

15 июня в рамках книжной ярмарки пройдет эстафета-чтение. Во время литературного марафона обычные воронежцы, гости фестиваля, артисты, общественные деятели снова будут читать Платонова.

В год 120-летия писателя во время уличного чтения прозвучит фрагмент из самого известного его произведения - романа «Чевенгур», рукописи которого в этом году исполнилось 90 лет. В читке примут участие около 60 человек. Каждому достанется отрывок продолжительностью около трех минут.

Начало в 12.00.

ЗАКРЫТИЕ ПЛАТОНОВФЕСТА

16 июня в Воронеже завершится девятый Платоновский фестиваль. В театре оперы и балета пройдет концерт Воронежского фестивального оркестра. Музыканты сыграют грандиозное и редко исполняемое произведение Арнольда Шёнберга – «Песни Гурре», написанное в 1900 году, в оркестровке 1911 года. Это масштабное вокально-симфоническое полотно, в котором, помимо очень большого состава оркестра, принимают участие солисты и хор. Начало в 18.00.

ВЫСТАВКИ ПЛАТОНОВФЕСТА

В Воронеже продолжают работу выставки Платоновфеста. В выходные горожане могут посетить уличную инсталляцию "Платонов смотрит на нас" на Советской площади, она бесплатная.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В зале на Кирова, 8 в рамках визуальной программы Платоновского фестиваля искусств работает выставка «Великий Эрьзя». Известный советский скульптор Степан Нефедов учился живописи и рисунку в Италии и Франции, работал в редкой технике прямого высекания, вырезая фигуры из камня без предварительных набросков, покорил всю Европу. Но всегда помнил свои корни - взяв псевдоним по названию мордовской этнической группы, к которой принадлежал. На выставке непередаваемо красивые женские образы. Вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще две выставки можно увидеть в выставочном зале музея имени Крамского - работы объединения "Круг художников" привез в Воронеж Русский музей.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А на «антресолях» выставочного зала расположились «Гении в мастерских» - закулисье парижской арт-сцены представлено в снимках Мишеля Сима.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

100% ВОРОНЕЖ

На 3-м этаже новой очереди Центра Галереи Чижова работает выставка "Мы «100% Воронеж». Это своеобразная фотолетопись спектакля восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятого руководством Воронежской области. Напомним, необычный проект, в котором о своем городе рассказали 100 обычных воронежцев, был номинирован на театральную премию «Золотая Маска»-2019 в категории «Эксперимент».

Как родилась идея выставки. Среди участников постановки было и несколько фотографов. Александр Минаков и Александр Масленников собрали коллекцию моментов с репетиций, показов и гастролей.

- Мы все разные, но оказалось, что у нас одни и те же ценности. Мы смогли сказать то, что думаем, смогли молчать тогда, когда это оказалось нужно. Мы - это жители Воронежа, интересные, прекрасные, замечательные люди. Фотовыставка «Мы 100% Воронеж» - пример интеграции обычных горожан в фестиваль, который в этом году пройдет уже в девятый раз.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 16 июня.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

85-ЛЕТИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В краеведческом музее открылась выставка «За трудовые заслуги…», посвященная 85-летию образования Воронежской области. Она знакомит с трудовыми подвигами и достижениями воронежцев в сельском хозяйстве. Здесь можно увидеть редкие фотографии земледельцев и животноводов довоенного и послевоенного периодов, личные документы и награды энтузиастов-колхозников, плакаты сельскохозяйственной тематики, макеты и модели техники и аппаратов для сельского хозяйства. Один из разделов посвящен сельскохозяйственной науке и ее роли в увеличении объемов сельскохозяйственного производства и улучшении ее качества. Многие предметы из фондов музея будет представлены на выставке впервые.