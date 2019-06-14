Всероссийский морфологический съезд в Воронеже

В работе съезда приняли участие более 400 научных сотрудников, среди которых 12 членов Российской академии наук, преподаватели вузов и аспиранты. В ВГМУ им. Н. Н. Бурденко собрались представители всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья - Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, США, Бразилии, Германии, Уругвая, Чили.

ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ

Открытие форума прошло в Воронежском концертном зале. С приветственным словом выступил ректор Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко.

- Для нас очень почетно принимать столь престижный съезд, который проходит раз в пять лет, - обратился он к собравшимся. - Уверен, что морфологическое сообщество России выбрало нас неслучайно. Наш университет по праву считается одним из отечественных вузов, который объединяет морфологические научные школы страны и региона.

Игорь Есауленко рассказал участникам съезда, что в прошлом году Воронежский медуниверситет отметил 100-летний юбилей.

- Наши корни уходят в еще более далекое прошлое. Вам наверняка будет интересно узнать, что история нашего вуза началась в 1801 году и была связана с Дерптским университетом, одним из выпускников которого был Николай Пирогов - основоположник всей отечественной хирургии, - рассказал Игорь Есауленко. - В 1918 году русская часть профессорско-преподавательского состава подверглась гонениям и перебралась в Воронеж, где организовала медицинский факультет. И мы считаем себя продолжателями именно дерптского периода. Чтим традиции, гордимся своими великими учителями и в то же время соответствуем мировым трендам.

КОРРЕКТИРОВАТЬ ПАТОЛОГИИ

Дмитрий Атякшин считается одним из самых перспективных ученых в своей области.

Слова ректора Воронежского медуниверситета подтвердил вице-президент НМОАГЭ, член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Никитюк. Он напомнил, что именно Воронеж - одна из колыбелей российской морфологической школы, откуда вышли такие великие лимфологи, как профессор Гордей Максимович Иосифов и его ученик Дмитрий Аркадьевич Жданов.

Дмитрий Никитюк зачитал приветственные письма и телеграммы в адрес участников съезда. Теплые слова и пожелания передали министр здравоохранения России Вероника Скворцова, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба и многие другие.

После этого началось пленарное заседание. Одним из первых выступил директор НИИ экспериментальной биологии и медицины ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Дмитрий Атякшин - крупнейший специалист в своей области, выступающий с докладами по всему миру (забегая вперед, отметим: сразу после пленарного заседания ученый улетел на конференцию в Южную Корею. - Ред.). На съезде Дмитрий Атякшин рассказал о тучных клетках.

- На тему тучных клеток сделано около сорока тысяч исследований, но вопрос по-прежнему изучен не до конца, - отметил ученый. - Между тем у тучных клеток поразительный функционал: они могут влиять фактически на любой компонент в соединительной ткани! Научившись управлять ими, мы сможем корректировать патологические процессы в организме человека. Взяв тучные клетки на вооружение и создав фармакологические препараты с их участием, человечество сильно удивится, насколько широк спектр их эффектов.

Главная цель съезда - сделать медицинскую помощь более качественной.

ДИАГНОЗ ДЛЯ ДОН КИХОТА

Следом за Дмитрием Атякшиным выступил вице-президент НМОАГЭ Дмитрий Никитюк. Он посвятил доклад изменению физиологического статуса россиян за последние сто лет. В числе прочего исследователь выяснил, что мужчины в нашей стране за минувший век выросли на 29%: средняя длина тела сейчас составляет 177 сантиметров.

Дмитрий Никитюк отметил, что на физиологический статус человека сильно влияет время, в которое он живет. В войну рождались люди одного типа, в относительно благополучные 80-е годы - другого, в дефолт 1998-го - третьего…

- Например, в сложный и голодный период, в годы лишений увеличивается количество астеников - худощавых людей с узкими плечами и длинными нижними конечностями, - поделился ученый. - К слову, один из ярких примеров астеников - это Дон Кихот. А вот у его вечного друга Санчо Пансы совсем другой тип телосложения. И, зная это, можно совершенно точно сказать, что у Дон Кихота была склонность к язвенной болезни желудка и болезни Крона, а у Санчо Пансы - к ожирению, ишемической болезни сердца и дегенеративно-дистрофическим заболеваниям суставов...

В чем цель таких медико-социальных исследований? Ответ на этот вопрос прост. Понимая, как и из-за чего изменяется физиологический статус человека, можно создать современные стандарты физического развития (в том числе прибегая к диетотерапии). Именно такая цель и стоит сейчас перед группой исследователей, рассказал Дмитрий Никитюк.

- Безусловно, это наиболее важно для подрастающего поколения, - добавил вице-президент НМОАГЭ. - Дети - наше будущее. Как мы к ним отнесемся сегодня, так наша страна и будет жить завтра.

Съезд собрал специалистов со всего мира.

НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ

Более 150 устных докладов и 100 стендовых сообщений: программа форума в Воронежском медуниверситете была очень насыщенной!

- Темы съезда очень актуальные, - подчеркнула в беседе с журналистами заведующая кафедрой нормальной анатомии человека ВГМУ им. Н. Н. Бурденко профессор Наталия Алексеева. - Морфология, наука о форме и строении организмов, является основой всей медицины. Если говорят, что математика - царица науки, то морфология - царица медицины (смеется).

По словам Наталии Алексеевой, съезд анатомов, гистологов и эмбриологов - это отличная площадка, где ученые могут обсудить наболевшие вопросы и поделиться результатами работы.

- Яркий пример - наш доктор медицинских наук Дмитрий Атякшин, выступивший с докладом о тучных клетках, - сказала Наталия Алексеева. - Практический результат его работы - это в том числе возможность проведения ранней диагностики различных заболеваний, и онкологических тоже. Это очень мощное направление во всем мире, а наша лаборатория, которой руководит Дмитрий Андреевич, занимает лидирующие позиции.

На съезде в ВГМУ им. Н. Н. Бурденко собрались представители ведущих медицинских вузов страны. Воронеж встретил делегатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Оренбурга, Ханты-Мансийска…

- Мне очень понравился подбор тем, спасибо организаторам, - поделился ректор Ярославского государственного медицинского университета Алексей Павлов. - В этот раз на съезде уделили особое внимание развитию функциональной морфологии. Это направление хорошо представлено в Воронеже, здесь есть что показать и есть чем похвастать.

На вооружении вуза - самые современные технологии.

ТРИ СТУПЕНИ

В перерыве между пленарными и секционными заседаниями ректор ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Игорь Есауленко ответил на вопросы журналистов о современном медицинском образовании. Напомним, что во время оглашения послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна решить проблему с дефицитом кадров в сфере здравоохранения. Очевидно, что ведущую роль в этом процессе должны сыграть медицинские образовательные учреждения. Как это поручение главы государства выполняют в Воронеже?

- У нас трехступенчатая система подготовки медицинских кадров, - начал рассказ Игорь Есауленко. - Первый этап - это профориентация. Мы создали «Воронежский медицинский предуниверсарий», основная задача которого - сделать медицину интересной для школьников. Также есть ежегодные олимпиады «Юный медик» и «Будущие фармации» - хорошие результаты потом учитываются при поступлении в наш вуз.

Второй этап - это уже непосредственно обучение.

- У Воронежского медуниверситета очень богатый арсенал. На всех кафедрах есть научные студенческие кружки, плюс у нас прекрасная материально-техническая база. Например, учебная виртуальная клиника, где ребята еще до постели больного могут получить навыки, которыми они должны обладать в реальной жизни, - продолжил Игорь Есауленко. - И третий этап подготовки - клинический. Мы взаимодействуем с огромным количеством поликлиник и больниц, отправляя туда студентов на практику и стажировку. В Воронеже работает более сорока лечебных учреждений, на базе которых есть наши клинические кафедры.

ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Ректор ВГМУ им. Н. Н. Бурденко добавил, что современная наука, как в принципе и вся жизнь, развивается по спирали.

- Мы повторяем то, что уже было, только на более высоком уровне, - отметил Игорь Есауленко. - Современный мир очень быстро меняется, и на первый план выходит международное сотрудничество, консолидация медицинских вузов. Медицина будущего - она интернациональна. Мы понимаем это уже сейчас и развиваем отношения с китайскими, немецкими, венгерскими, итальянскими, японскими университетами... Недавно возили наших студентов на конференцию в Венгрию, а сейчас наша делегация из десяти человек находится в Китае…

- Я хочу повторить мысль, которую уже сказал во время открытия съезда, - добавил руководитель вуза. - Наша основная цель - бережно хранить традиции и при этом идти в ногу со временем.

Тут перерыв закончился, и ректор поспешил на очередную дискуссию.

- Поговорите лучше со студентами. Они вам все расскажут! - махнул рукой на прощание Игорь Есауленко.

Репортеры воспользовались советом ректора и нашли нескольких молодых людей. Интересно, что заставило их связать свою жизнь с медициной?

- У меня очень интересная история. В детстве я занимался футболом и не раз попадал в травмпункт... То есть сталкивался с врачами довольно часто (смеется), - рассказал студент 3-го курса лечебного факультета Иван Елфимов. - Их работа меня заинтересовала. В седьмом классе я стал присматриваться к этой профессии более пристально, а в одиннадцатом - принял решение. И вот учусь в одном из лучших медицинских вузов страны. Не жалею ли я о своем выборе? Нет. Хотя не скрою: учиться непросто. Зато безумно интересно. Главное, что у нас в вузе работают самые лучшие преподаватели в мире.

- А мне интереснее всего заниматься на симуляционном оборудовании, - поделился с корреспондентами студент 2-го курса стоматологического факультета Максим Горбунов. - Очень здорово, что мы еще во время учебы можем отточить практические навыки. Как говорится, тяжело в учении - легко в бою!

Но пора идти и студентам: они тоже проявили большое внимание к съезду. Добавим: форум в Воронежском медуниверситете стартовал 23 мая и завершился 26-го числа. В следующий раз анатомы, гистологи и эмбриологи соберутся только через пять лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения России:

- Уверена, что масштабная программа съезда анатомов, гистологов и эмбриологов и мастер-классы помогут решить самые важные вопросы. Это очень важно, потому что эти дисциплины являются базовыми при подготовке врачей.

Михаил КОТЮКОВ, министр науки и высшего образования России:

- Съезд в ВГМУ им. Н. Н. Бурденко - ключевое событие для дальнейшего развития блока морфологических дисциплин. Прогресс исследований в этой сфере - необходимое условие для укрепления здоровья населения, поддержания долголетней активной жизни.

Александр СЕРГЕЕВ, президент Российской академии наук:

- К обсуждению на съезде представили широчайший спектр вопросов. Уверен, что это будет способствовать проведению новых научных исследований.

Медицина - это призвание. В этом уверены студенты Воронежского медуниверситета.

НА ЗАМЕТКУ

Начало приема документов для поступления в ВГМУ им. Н. Н. Бурденко - 20 июня 2019 года, окончание - 26 июля 2019 года (для лиц, имеющих результаты ЕГЭ) и 10 июля (для лиц, сдающих вступительные испытания, проводимые ВГМУ). Более подробную информацию можно получить на официальном сайте университета (vrngmu.ru).

Автор Михаил БОБРЫШЕВ.