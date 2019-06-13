Воронежцев приглашают на фестиваль славянской культуры «На Троицу»

XXI Межрегиональный фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу» соберёт коллективы из Воронежской и других областей России.

Фестиваль проходит с 1999 года ежегодно. В его работе принимают участие фольклорные коллективы, осваивающие аутентичную манеру исполнения, этнографические коллективы, а также мастера декоративно-прикладного искусства. Проведение этого известного всей стране мероприятия приурочено к празднованию православного праздника Троицы. Фестиваль, который с каждым годом обретает всё большую популярность, помогает сохранять и развивать преемственность культурных традиций, определяющих самобытность Воронежской области.

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В этом году в фестивале примут участие коллективы из Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, а также стран СНГ. В целом же карта участников и гостей форума достаточно широка: Воронежская, Липецкая, Белгородская, Курская, Волгоградская, Ростовская, Брянская, Астраханская, Московская, Саратовская области, города Санкт-Петербург, Омск, Ставропольский край, Чукотский Автономный округ, РСО-Алания, Украина, Беларусь, Литва, Голландия, Польша, Аргентина. Все эти люди исполнители аутентичного фольклора, а также те, кому небезразлична судьба нашей традиционной культуры.

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Участников и гостей фестиваля ждёт праздничное народное шествие по улицам села, ритуальное приготовление яичницы, обрядовое действие «Троицкий венок», хороводы, игры, забавы, а также выставка подворий.

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Дмитрий Маслов, глава Новоусманского района:

«Когда мы соприкасаемся со своей историей, с традициями своего народа, мы начинаем по-другому смотреть на многие вещи, поэтому значение этого события, этого фестиваля для нашего района переоценить просто невозможно. Потому что народ, который уважает и чтит свои традиции, который знает о них, имеет право на великое будущее. В этом, мне кажется, и заключается основной смысл и посыл нашего фестиваля»

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Фестиваль «На Троицу» организован администрацией Новоусманского муниципального района при поддержке департамента культуры Воронежской области, Воронежского областного центра народного творчества и кино, кафедры этномузыкологии Воронежского государственного института искусств.

ПРОГРАММА:

15 июня (здание районной администрации)

17.00 – торжественное открытие XXI Межрегионального фольклорного фестиваля традиционной славянской культуры «На Троицу»; показ музыкально-этнографического спектакля «Пролетели все наши года».

19.00 – открытие XXI Межрегионального фольклорного фестиваля традиционной славянской культуры «На Троицу» в сельских домах культуры с участием фольклорных коллективов (Бабяковский сДК, Рыканский сДК и Отрадненский сДК).

16 июня (берег р. Усманка, пляж «Берёзки», ул. Песоцкая)

11.00 – открытие выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

11.00 – демонстрация подворий 16-ти сельских поселений Новоусманского района;

12.00-15.00 – театрализованное действие: троицкий хоровод, спускание троицкого венка на реку, троицкая яичница. Выступление фольклорных, фольклорно-этнографических коллективов Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, а также стран СНГ.