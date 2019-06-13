«Сначала подумал, что кто-то балуется»: школьник из Воронежской области рассказал, как спас трех девочек

«Комсомольская правда» уже писала о том, что в Богучаре старшеклассник спас маленьких детей, тонувших в реке. ЧП случилось 9 июня на реке Богучарка, ниже официального городского пляжа купались три девочки, примерно, в возрасте от семи до 10 лет. В какой-то момент детей вынесло на глубину, и они начали кричать. На помощь пришел нынешний выпускник богучарского лицея Илья Коптев. Он помог всем выбраться из воды на берег. «Комсомолка» поговорила с одиннадцатиклассником и узнала подробности этого спасения.

«ВЫТАЩИЛ НА БЕРЕГ И ПОШЕЛ ДОМОЙ»

- Мы с друзьями в тот день тоже отдыхали на пляже. Я решил пройтись - размяться. Слышу крик: «Помогите!». Сначала подумал, что кто-то балуется. Маленькие дети любят так делать. Но потом еще раз прозвучало: «Помогите!» - причем кричали много людей. Я сразу же снял футболку и бросился в воду. За мной еще женщина кинулась - наверное, это была мама девочек. Она схватила одну из них и попыталась вытащить на берег, но не могла. Одной рукой тяжело плыть. Даже мне было сложно, не на что опереться, - вспоминает Илья. - Но тут случайно попалась какая-то коряга в водорослях. Я за нее схватился. Оттянул туда женщину и рассказал, как держаться за эту растительность и потихоньку двигаться к берегу. Когда они с ребенком начали выходить, я поплыл за второй девочкой, а третью мне мужчина помог вытащить.

Илья Коптев рассказывает, что в том месте сильное течение и резкий перепад глубины: как только заходишь - мелко, а через пару шагов парень - с его ростом 185 см - проваливается по шею. На этом повороте устье реки сужается. По одной стороне растет большая трава.

- Девочки сильно перепугались. Одна, видимо, вообще не поняла, что происходит. Другая была со спасательным кругом. Вряд ли бы она утонула, но ее могло далеко унести течением. Третья очень сильно расплакалась. Когда всех вытащил на берег, женщина сказала мне: «Спасибо». Я вытерся, переоделся и домой пошел.

«НАБИРАЛИ ВОДУ В БУТЫЛКИ И ТУШИЛИ ТРАВУ»

История стала достоянием общественности после того, как одна из находившихся на пляже женщин позвонила в МЧС и рассказала о случившемся. Она узнала парня в лицо и попросила спасателей поблагодарить Илью от лица всех матерей. Сотрудники ведомства уже связались с одиннадцатиклассником и сообщили, что планируют в ближайшее время наградить его за спасение семьи.

- Это получилось машинально. Просто услышал, что нужна помощь, и пошел. Раньше мне не приходилось кого-то вытаскивать из воды, но случаи, если можно так сказать, «спасения» бывали. Лет в 10 - 12 отдыхал у бабушки в деревне, поехали с ребятами купаться на пруд, а там вокруг лес растет. И вот мы с друзьями заметили, что дымится трава. Огонь разгорался - видимо, кто-то оставил костер. Место далеко от домов, вряд ли кто-то увидит. И вот мы стали набирать воду из пруда в бутылки и на велосипедах ездить туда - тушить. А потом и спасатели приехали - не знаю, кто их вызвал. Все закончилось хорошо.

Возможно, такое природное желание помогать у Ильи наследственное. Ведь папа парня - сотрудник МЧС. Но по стопам отца выпускник решил не идти. Он выбрал для себя другую профессию - военного.

- Буду поступать в воронежскую военно-воздушную академию. Решил это для себя класса с девятого. Авиация - не такая, как все остальные сферы. Даже форма особенная. К тому же хочется всего добиться самому. А в пожарном деле папа будет стараться помочь.

Станет ли Илья военным - решится в конце лета, по итогам приемной кампании. Пока же парень сдал нужные экзамены. Математику на 68 баллов, по русскому и физике - ждет результатов.