2019-06-13T12:35:04+03:00
Общество

В Воронеже пройдет Первенство Европы по скалолазанию

А также Всероссийский анимационный фестиваль
Татьяна МИСТЮКОВА
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11 июня состоялась рабочая встреча губернатора Александра Гусева с главой Группы компаний Хамина, председателем комитета по физической культуре и спорту Воронежской областной Думы Евгением Хаминым.

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В начале встречи они обсудили судьбу Центрального стадиона профсоюзов – как улучшить материально-техническую базу и в целом поддержать функционирование крупнейшего спортивного объекта города.

Также речь зашла о реализации проекта с рабочим названием «Социальный узел», который разместится на территории 35 га – на пересечении улицы Ломоносова и Московского проспекта. По словам Евгения Хамина, разработана архитектурная концепция территории – уникальной ландшафтной среды, на которой разместятся общеобразовательная школа на 2860 мест, детское дошкольное учреждение на 600 мест, детская школа искусств с библиотекой, поликлиника на 1100 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи, а также уникальный проект спортивной инфраструктуры – спортивный комплекс «Академия».

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Затем глава Группы компаний Хамина рассказал о подготовке модели, так называемой, Зеленой сети воронежской агломерации. На данный момент совместно с голландской компанией разработан проект Зелёной сети части Центрального и Коминтерновского районов. Она объединит Воронежский центральный парк, Ботанический сад с Лесопарком НИИЛГиС (с подключением инфраструктуры Городского квартала «Троицкий» с «Социальным узлом»), СОК «Олимпик», Большую экологическую тропу и город-спутник «Солнечный».

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Участники встречи также обсудили развитие спортивного центра «Гран-при» (бывший СК «Энергия»), обустройство территории вокруг него и проведение плановых спортивных мероприятий. В спортивном центре установили 18-метровый скалодром, который признан лучшим в стране по дисциплине «Трудность» и уже ежегодно принимает Кубок и Чемпионат России по скалолазанию. А с 17 по 21 октября на базе «Гран-при» пройдет первенство Европы по скалолазанию. В соревнованиях примут участие порядка 250 спортсменов из 18-ти стран. Благодаря реконструкции спорткомплекса в Воронеже соревнования такого уровня состоятся впервые.

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Еще одной темой встречи стало проведение в Воронеже фестиваля мультипликации. Это крупнейшее культурное событие федерального уровня и для профессионалов отрасли, и для массовой аудитории – детей и взрослых. Фестиваль подтверждает звание Воронежа как анимационной столицы России.

Губернатор поддержал представленные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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