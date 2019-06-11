2019-06-11T15:52:34+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем России

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А уже 13 июня наша область отметит свое 85-летие

Губернатор Александр Гусев и председатель регионального парламента Владимир Нетёсов поздравили жителей с Днем России и 85-летием с момента образования Воронежской области. Эти даты следуют одна за другой – 12 и 13 июня.

«Эти два праздника, которые символично соседствуют в календаре, мы всегда отмечаем тепло и торжественно. Нынешний год имеет особую значимость – исполняется 85 лет с тех пор, как наша область обрела самостоятельный статус и современное название, – отметили руководители области. – Восемь с половиной десятилетий вместили много судьбоносных событий, героических свершений и упорного труда нескольких поколений воронежцев. Наш регион всегда жил, сражался и работал в соответствии с интересами государства, приумножая его богатства и участвуя в преодолении трудных этапов. К своей юбилейной дате область подошла с достойными результатами развития. Растут производственный сектор и инвестиционная привлекательность, большие усилия прилагаются к решению социальных задач, благоустраиваются города и села, повышается гражданская активность, образовательный и культурный уровень жителей региона. Открывая новую страницу в его истории, мы все вместе будем двигаться только вперед.»

Александр Гусев и Владимир Нетёсов поблагодарили земляков за неустанный труд, добрые дела и искренние патриотические чувства.

«Дорогие воронежцы! Желаем вам счастья, радости, мира, здоровья и успехов во имя своих близких, во имя нашей области, во имя страны! С днем рождения, любимый край! С праздником, великая Россия!» – говорится в поздравлении Александра Гусева и Владимира Нетёсова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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