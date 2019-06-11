Воронежские специалисты ушли в «Цифровой прорыв»

В церемонии открытия конкурса, которая прошла в Воронежском госуниверситете 8 июня, принял участие губернатор Александр Гусев. Вместе с директором по маркетингу АНО «Россия – страна возможностей» Никитой Ничкалюком и ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким он поприветствовал студентов, прошедших отборочный этап «Цифрового прорыва».

«Цифровой прорыв» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. Конкурс проводится при поддержке ряда федеральных министерств, АНО «Цифровая экономика» и крупнейших организаций в области информационных технологий. Цель - найти молодых и талантливых программистов, графических дизайнеров и специалистов в направлениях, соприкасающихся с IT-сферой. Победители (команды из пяти человек) получат гранты по 500 тысяч рублей. Но не сразу.

ПРОГРАМНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Сначала ребята со всей страны прошли онлайн-тестирование на сайте конкурса. Лучших взяли в региональный этап. Сейчас он в самом разгаре. Вместе с Воронежем в эти дни конкурс прошел в Санкт-Петербурге, Томске, Ростове-на-Дону, Владивостоке.

Командам пришлось за 36 часов создать программные продукты по таким направлениям, как здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда, государственные услуги. Все темы непростые - например, в одном только законодательстве о ЖКХ можно «сломать голову». Правда, на площадке ребятам будут помогать отраслевые эксперты - они дадут им возможность понять специфику своего направления. В течение этого лета региональные этапы (их здесь называют «хакатоны») пройдут в 40 города России.

Команды, создавшие лучшие, по мнению жюри, проекты, примут участие уже в финальном этапе. По расчетам организаторов в заключительной битве должны сразиться не менее 645 команд со всей страны. И здесь им предстоит жесточайший мозговой штурм - 48 часов беспрерывной работы по заявленной тематике. В итоге они должны будут создать жизнеспособные программные продукты, которые воплотятся на практике, при этом существенно ее упрощая.

Победителей конкурса мы узнаем уже осенью. Планируется, что таких команд будет 20 (по количеству номинаций). Очень хочется, чтобы в их список вошли и воронежские студенты. И надежда есть, поскольку наши программисты ценятся не только в Росси, но и за границей.

«ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ – НАША ОПОРА»

Глава региона Александр Гусев поблагодарил молодых людей за активность:

- Я уверен, что совместными усилиями - благодаря тому вниманию, которое уделяется этому процессу со стороны государства, вашим талантам - мы сумеем добиться существенных результатов. В России хорошие перспективы цифровых технологий, которые должны прийти в экономику, общественную жизнь, государственное управление. Глядя на вас, считаю, что у нас самые радужные перспективы. Выпускники вузов - это та опора, на которой мы строим свое будущее.

По его словам, качественный прорыв в системе взаимоотношений человека и органов власти случится уже в ближайшие несколько лет:

- Очень надеюсь, что такие изменения послужат укреплению доверия между гражданином и государством. Мы на это нацелены. И готовы в этой системе начинать работать. Поскольку у вас будут разные задания, прошу посмотреть на возможности применения современных методов цифровых технологий в области государственного управления. Очень важная сфера. А для вас это будет еще и возможность найти хорошую работу, и продвижение по кадровой лестнице. Поэтому я вам от души желаю успехов и хочу, чтобы абсолютное большинство из этапа регионального вышло в финал конкурса и стало победителями, - сказал губернатор, обращаясь к участникам конкурса.