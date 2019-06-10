На стыке культуры и туризма: чем могут быть привлекательны районы Воронежской области

В ходе выездного совместного заседания Комитета по культуре и историческому наследию и Комитета по предпринимательству и туризму Воронежской областной Думы депутаты обсудили перспективы развития этнотуризма на примере Эртильского района.

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Представление о районе, как о территории окраинной и практически недоступной до сих пор довольно распространенное, но при этом ошибочное: райцентр от Воронежа находится примерно в часе езды на автомобиле по вполне качественным дорогам.

Сегодня в районе проводятся многочисленные праздники и фестивали для взрослых и детей. Это рыболовно-гастрономический фестиваль «Эртильская уха» – проект, который стал традиционным и брендовым для района, литературно-музыкальный фестиваль ««Эртильская волна» приглашает друзей», межрайонный фестиваль «Шансон Ростоши».

Интерес для туристов представляет и Эртильский краеведческий музей, где работают зал природы, Досоветской истории, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, а также выставочный зал с работами эртильских художников и скульпторов.

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Председатель Комитета облдумы по культуре и историческому наследию Сергей Рудаков отметил, что ряд экспозиционных объектов имеют уровень, достойный федеральных музеев. Специалистами музея разработан ряд природно-исторических экскурсий, которые могут заинтересовать и зарубежных туристов – в частности, с посещением лесного массива, памятника природы «Дондуковская дача» или уникального 300-летнего дуба в селе Битюг-Матреновка, который получил статус памятника природы.

Сергей Рудаков предложил рассмотреть возможность сделать музей частью популярных общероссийских туристических маршрутов (например, при посещении музея-усадьбы композитора Сергея Рахманинова «Ивановка», расположенного относительно недалеко, в Тамбовской области).

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Депутаты также посетили этнографический музейный комплекс под открытым небом «Деревенька XVII – XIX веков». В усадьбе расположились стилизованные избушки рыбака, гончара, ткачихи, ветряная мельница, кузница, уменьшенная копия корабля «Гото Предестинации», всего более двух тысяч экспонатов. Здесь все интерактивно: можно провести свадьбу в старорусском стиле, переночевать на настоящем крестьянском сеновале, прокатиться на старинном велоспипеде. Для детей есть сказочный уголок, где вокруг избушки на курьих ножках стоят герои народных сказок.

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В настоящий момент остро стоит вопрос о дальнейшем функционировании комплекса, созданного энтузиастом Владимиром Брежневым на собственные средства. Содержание объектов деревеньки и экспозиции требует больших временных и финансовых затрат, и семье основателя поддерживать их в нормальном состоянии сегодня удается с трудом. Владимир Брежнев обратился к депутатам регионального парламента с просьбой о содействии в решении ряда вопросов.

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Сергей Рудаков отметил необходимость сохранения данного комплекса.

– Совместно с депутатским корпусом мы проработаем различные варианты актуальной помощи музею в рамках действующего законодательства, в том числе возможность применения к объекту элементов государственно-частного партнерства, – сказал парламентарий.

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Председатель Комитета облдумы по предпринимательству и туризму Александр Овсянников отметил, что развитие туризма на местах влечет за собой не только социально-экономический рост на сельских территориях.

– Растет интерес наших сограждан к своей истории, культуре, – сказал председатель Комитета. – Для развития потенциала этнотуризма необходимы усилия не только отдельных энтузиастов, но и развитие инфраструктуры и формирование полноценного туристического продукта на областном уровне, – сказал он.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, сегодня в регионе уделяется большое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма и формированию комфортной культурной среды, особенно на сельских территориях.